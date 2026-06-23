КЗК спря проектирането на националната детска болница

Проектът за Национална детска болница се спъна в поредно препятствие и вероятно ще влезе в ново забавяне. Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на болницата, съобщиха оттам днес.

КЗК е уважила жалбата на „Кабано-проект“ ООД, като приема, че в процедурата са утвърдени ограничителни и непропорционални на предмета на поръчката изисквания към участниците. Комисията установи и че към документацията за участие не са приложени съществени документи, представляващи изходни данни за проектиране, без които не може да бъде извършено самото проектиране.

Комисията смята за ограничително изискването на възложителя участниците да са изпълнили през последните три години дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Изискването предвижда предходният опит да включва изготвяне на инвестиционен проект за ново строителство на лечебно заведение за болнична помощ с разгъната застроена площ не по-малка от 35 000 кв. м, операционен блок, отделение по нуклеарна медицина и/или лъчелечение и отделение за спешна медицинска помощ. Според КЗК проектиране на болници с точно тази специфична комбинация от отделения и площ в България през последните три години няма.

В документацията е допуснато минималното изискване да бъде доказано с изпълнение на един или няколко договора, но КЗК установи, че тази формулировка създава неяснота дали всеки договор трябва да удостоверява проектирането на една сграда, съдържаща всички изискуеми елементи едновременно, или отделните елементи могат да бъдат доказани разделно. Според Комисията тази неяснота препятства участието на заинтересованите лица и е в нарушение на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Изискването за опит единствено в „ново строителство“ допълнително стеснява кръга от потенциални участници, тъй като изключва лица с опит в мащабни реконструкции на съществуващи лечебни заведения, въпреки че такъв опит може да е относим към предмета на поръчката. Като пропуск се отбелязва и че при публикуване на поръчката не са включени съществени изходни данни за проектиране — обемно-устройствено проучване, обяснителна записка, геоложко проучване и геодезично заснемане. След поискано разяснение тези документи са публикувани, но в тях не се съдържа информация относно проведени или необходими екологични процедури.

Липсват и актуални изходни данни от експлоатационните дружества, включително информация за наличие и местоположение на електропроводи и съоръжения, трасета на водопроводи и канализация, точки за присъединяване, налични капацитети, местоположение на кабелни мрежи и съоръжения, трасета на топлопроводи и други технически условия. При липса на тези данни и на яснота дали проектантът трябва сам да ги осигури, участниците трудно могат да оценят реалния обем работа и да формират сравними оферти.

Възложителят – „Здравна инвестиционна компания за детска болница“, иска в проекта да се включи вертолетна площадка, но КЗК установява, че липсва информация за извършено съгласуване с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или за получено становище относно авиационните изисквания.

От компанията оспориха констатациите и обявиха, че ще обжалват. "Направените изводи не отчитат в достатъчна степен спецификата, мащаба и сложността на проекта. Националната детска болница е сред най-значимите публични инвестиции в здравеопазването през последните десетилетия и изисква високо ниво на експертиза, прецизно планиране и прилагане на добрите международни практики на всички етапи от реализацията", посочиха оттам. За вертолетната площадка обясниха, че няма проектни параметри, за да поискат разрешение.