Новите шефове спряха съдебния спор за детската болница

Проектът за национална детска болница влиза в поредния рестарт. Новото ръководство на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" слага край на съдебния спор по обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на строежа. Поръчката беше в ръцете на Върховния административен съд, след като Комисията за защита на конкуренцията я спря, а здравната компания обжалва решението й. Сега обаче новите шефове на проекта оттеглят жалбата, обяви здравният министър Катя Ивкова, която ги назначи.

„Слагаме край на забавянето и връщаме проекта в движение. България не може да чака още 10-15 години за Национална детска болница. Целта ни е в рамките на мандата да бъдат изградени болницата и прилежащата инфраструктура, като паралелно работим по най-важния капитал - хората, които ще лекуват в нея“, каза Ивкова на среща с обществения съвет на проекта.

Настоящата обществена поръчка ще бъде прекратена, като са отчетени решението на КЗК, резултатите от вътрешния одит и необходимостта заданието за проект с такава обществена значимост да бъде прецизирано с широко експертно участие. Предстои да се създаде работна група, която да прецизира обхвата на дейностите и заданието за болницата. В работата ще бъдат използвани и докладите на Европейската инвестиционна банка, свързани със структурата на бъдещото лечебно заведение.