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Новите шефове спряха съдебния спор за детската болница

Жалбата срещу обществената поръчка е оттеглена, за да се даде нов рестарт на проекта

Днес, 17:43
Новото ръководство на инвестиционната компания за детска болница бе представено на обществения съвет.
министерство на здравеопазването
Новото ръководство на инвестиционната компания за детска болница бе представено на обществения съвет.

Проектът за национална детска болница влиза в поредния рестарт. Новото ръководство на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" слага край на съдебния спор по обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на строежа. Поръчката беше в ръцете на Върховния административен съд, след като Комисията за защита на конкуренцията я спря, а здравната компания обжалва решението й. Сега обаче новите шефове на проекта оттеглят жалбата, обяви здравният министър Катя Ивкова, която ги назначи.

„Слагаме край на забавянето и връщаме проекта в движение. България не може да чака още 10-15 години за Национална детска болница. Целта ни е в рамките на мандата да бъдат изградени болницата и прилежащата инфраструктура, като паралелно работим по най-важния капитал - хората, които ще лекуват в нея“, каза Ивкова на среща с обществения съвет на проекта.

Настоящата обществена поръчка ще бъде прекратена, като са отчетени решението на КЗК, резултатите от вътрешния одит и необходимостта заданието за проект с такава обществена значимост да бъде прецизирано с широко експертно участие. Предстои да се създаде работна група, която да прецизира обхвата на дейностите и заданието за болницата. В работата ще бъдат използвани и докладите на Европейската инвестиционна банка, свързани със структурата на бъдещото лечебно заведение.

 

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Ключови думи:

национална детска болница

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