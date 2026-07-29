Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бургас изпревари всички с детската си болница

Първото многопрофилно лечебно заведение за деца у нас получи разрешение за дейност

29 Юли 2026Обновена
"Най-щастливият ден в живота ми", написа кметът Димитър Николов с разрешителното в ръце.
Община Бургас
"Най-щастливият ден в живота ми", написа кметът Димитър Николов с разрешителното в ръце.

Първата многопрофилна болница за лечение на детски болести у нас ще бъде в Бургас. Днес кметът Димитър Николов се похвали, че държи в ръцете си разрешението за дейност на общинската болница "Св. Анастасия". В същото време проектът за Национална детска болница е непрекъснато спъван от проблеми и е на години от приключване.

Според окончателната структура на болницата тя ще разполага със 142 болнични легла, разпределени в клиники и отделения по основни медицински специалности. Сред тях са педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, детска кардиология, ендокринология и нефрология, детска неврология, както и профилирано спешно отделение по педиатрия. Строителството на сградата започна в началото на 2024 г., след като през 2023 г. Община Бургас и Европейската инвестиционна банка подписаха споразумение за съфинансиране на проекта.

След днешното разрешение предстои НЗОК да провери и одобри възможността за сключване на договор, след което болницата ще може да започне работа. Очаква се това да стане след около месец. Въвеждането в работен режим на отделенията ще става поетапно. Докато това се случи и се подпише договорът, ще се обяви график за безплатни профилактични прегледи за деца, съобщава кметът Николов.

Болницата вече има сформиран екип, персоналът е от цяла България, има и специалисти, които пристигат от други европейски държави. Управител на лечебното заведение е д-р Благомир Здравков, който беше шеф на столичната педиатрия – към момента единствената специализирана детска болница у нас.

Ето пълния списък от отделения и клиники на "Св. Анастасия":

1. Клиника по образна диагностика;

2. Клинична лаборатория;

3. Лаборатория по клинична микробиология;

4. Лаборатория по трансфузионна хематология;

5. Лаборатория по обща и клинична патология;

6. Лаборатория по клинична вирусология.

7. Клиника по педиатрия със следните отделения:

• Отделение по педиатрия;

• Отделение по детска кардиология;

• Отделение по детска гастроентерология;

• Отделение по детска ендокринология и болести на обмяната;

• Отделение по детска ревматология;

• Отделение по детска нефрология и хемодиализа.

8. Клиника по детска хирургия със следните отделения:

• Отделение по детска хирургия;

• Отделение по ортопедия и травматология за лица от 0 до 18 години;

• Отделение по лицево-челюстна хирургия за лица от 0 до 18 години.

9. Клиника по детска пневмология и фтизиатрия

10. Клиника по детска клинична хематология и онкология

11. Клиника по детска неврология

12. Отделение по анестезиология и интензивно лечение за лица от 0 до 18 години

13. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

14. Отделение по очни болести за лица от 0 до 18 години

15. Отделение по ушно-носно-гърлени болести за лица от 0 до 18 години

16. Отделение по инфекциозни болести за лица от 0 до 18 години

Междувременно за националната детска болница здравният министър Катя Ивкова обяви, че ще се сформира междуведомствен съвет за рестартиране на проекта. Крайната цел уж е да се ускори работата, макар да не стана ясно как поредният съвет около тази болница ще постигне това.

Община Бургас
Община Бургас
Община Бургас
Община Бургас
Община Бургас
Община Бургас
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

детска болница, детска болница Бургас, нова детска болница

Още новини по темата

Детската болница липсва от бюджета, но била приоритет
24 Юли 2026

У нас има повече ветеринарни, отколкото детски лекари
06 Юни 2026

Жалба в последния момент блокира поръчката за детската болница
19 Май 2026

Лекар от Нигерия спаси детското отделение в Каварна
19 Май 2026

Още един град остава без детски лекари
11 Май 2026

Борисов се подигра на София за липсата на детска болница
30 Март 2026

Проектирането на Националната детска болница ще струва 6 млн. евро

27 Март 2026

Благомир Здравков спечели конкурса за детската болница в Бургас
10 Март 2026

Цял екип от 17 медици и сестри напусна столичната педиатрия
07 Март 2026

Новият министър върна шефа на педиатрията в София
23 Февр. 2026

И столичната педиатрия може да прелее кадри на Бургас
21 Февр. 2026

Поредна оставка разтресе детското здравеопазване
10 Февр. 2026

Бургас изпревари София с нова детска болница
09 Яну. 2026

Bellingcat: Детската болница е ударена с руска крилата ракета Х-101
10 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки