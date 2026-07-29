Бургас изпревари всички с детската си болница

Община Бургас "Най-щастливият ден в живота ми", написа кметът Димитър Николов с разрешителното в ръце.

Първата многопрофилна болница за лечение на детски болести у нас ще бъде в Бургас. Днес кметът Димитър Николов се похвали, че държи в ръцете си разрешението за дейност на общинската болница "Св. Анастасия". В същото време проектът за Национална детска болница е непрекъснато спъван от проблеми и е на години от приключване.

Според окончателната структура на болницата тя ще разполага със 142 болнични легла, разпределени в клиники и отделения по основни медицински специалности. Сред тях са педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, детска кардиология, ендокринология и нефрология, детска неврология, както и профилирано спешно отделение по педиатрия. Строителството на сградата започна в началото на 2024 г., след като през 2023 г. Община Бургас и Европейската инвестиционна банка подписаха споразумение за съфинансиране на проекта.

След днешното разрешение предстои НЗОК да провери и одобри възможността за сключване на договор, след което болницата ще може да започне работа. Очаква се това да стане след около месец. Въвеждането в работен режим на отделенията ще става поетапно. Докато това се случи и се подпише договорът, ще се обяви график за безплатни профилактични прегледи за деца, съобщава кметът Николов.

Болницата вече има сформиран екип, персоналът е от цяла България, има и специалисти, които пристигат от други европейски държави. Управител на лечебното заведение е д-р Благомир Здравков, който беше шеф на столичната педиатрия – към момента единствената специализирана детска болница у нас.

Ето пълния списък от отделения и клиники на "Св. Анастасия":

1. Клиника по образна диагностика;

2. Клинична лаборатория;

3. Лаборатория по клинична микробиология;

4. Лаборатория по трансфузионна хематология;

5. Лаборатория по обща и клинична патология;

6. Лаборатория по клинична вирусология.

7. Клиника по педиатрия със следните отделения:

• Отделение по педиатрия;

• Отделение по детска кардиология;

• Отделение по детска гастроентерология;

• Отделение по детска ендокринология и болести на обмяната;

• Отделение по детска ревматология;

• Отделение по детска нефрология и хемодиализа.

8. Клиника по детска хирургия със следните отделения:

• Отделение по детска хирургия;

• Отделение по ортопедия и травматология за лица от 0 до 18 години;

• Отделение по лицево-челюстна хирургия за лица от 0 до 18 години.

9. Клиника по детска пневмология и фтизиатрия

10. Клиника по детска клинична хематология и онкология

11. Клиника по детска неврология

12. Отделение по анестезиология и интензивно лечение за лица от 0 до 18 години

13. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

14. Отделение по очни болести за лица от 0 до 18 години

15. Отделение по ушно-носно-гърлени болести за лица от 0 до 18 години

16. Отделение по инфекциозни болести за лица от 0 до 18 години

Междувременно за националната детска болница здравният министър Катя Ивкова обяви, че ще се сформира междуведомствен съвет за рестартиране на проекта. Крайната цел уж е да се ускори работата, макар да не стана ясно как поредният съвет около тази болница ще постигне това.