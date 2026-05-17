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У нас има повече ветеринарни, отколкото детски лекари

По някои педиатрични специалности медиците са под 50 за цялата страна

Днес, 06:30
Специалистите по детски болести у нас са твърде малко.
Pexels
Специалистите по детски болести у нас са твърде малко.

На фона на никнещите нови детски болници и клиники в големите градове България разполага с едва 2204 педиатри, а по някои детски специалности медиците са под 50. Това показват данни от Националната здравноинформационна система. В последните месеци тече голяма миграция на детски лекари в цялата страна, привлечени от новите лечебни заведения. В същото време съществуващите детски отделения са в криза за кадри, а цели общини започнаха да закъсват за педиатрична грижа. За сравнение, ветеринарните лекари са 2752.

Педиатрите са на трето място по брой сред лекарите със специалност, но въпреки това броят им е твърде малък за страната. Те не са всичките детски лекари, тъй като има медици, специализирани в детска хирургия, неврология и т.н. Техният брой обаче е съвсем малък. По детска хирургия имаме 71 лекари. Детските кардиолози са 65, като са намалели с един в последния месец, а детските ревматолози – 55. Специалистите по детска пневмология и фтизиатрия са 50, като и тук в последния месец има намаление с един медик.

По много детски специалности разполагаме с под 50 медици. По детска ендокринология и болести на обмяната са 36, по детска психиатрия – 27, по детска неврология – 25, по детска нефрология и хемодиализа – 21. По детска клинична хематология и онкология имаме само 16 специалисти, по детска гастроентерология – 15. С това и детските лекари се изчерпват.

България е сред водещите държави в ЕС по брой студенти по медицина, като над половината са от чужбина. След това обаче не успява да задържи достатъчно от тези възпитаници у нас. Пример за обратното е новият шеф на детското отделение в МБАЛ-Каварна. Д-р Белло Данге Моде е от Нигерия, завършил е Медицинския университет във Варна и в последните години работи активно в различни болници в страната, а стана национално известен, след като бе назначен в Каварна.

 

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Ключови думи:

детско здравеопазване, детска болница

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