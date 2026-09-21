Стотици деца ще останат без безплатни ваксини срещу грип

Първата програма за безплатно ваксиниране на децата срещу грип предизвика огромно напрежение сред родителите, тъй като интересът далеч надхвърли възможностите, а има и проблеми с комуникацията при подаването на заявки. Тази есен за пръв път държавата осигурява ваксини на деца от 6 месеца до навършване на 8-годишна възраст, както и на деца с хронични заболявания от 6 месеца до навършване на 18-годишна възраст. Обхватът на програмата е 17% от децата до 8 г. и 10 000 деца с хронични заболявания.

Ваксините ще се поставят от 1 октомври, а заявките като цяло вече са направени. За децата са договорени три противогрипни ваксини. Освен Fluenz, която се прилага като спрей през носа и не изисква поставяне на инжекция, програмата ще осигурява и инжекционните ваксини Vaxigrip и Influvac. Преди началото на кампанията общопрактикуващите лекари трябва да заявят и получат необходимите количества, така че ваксините да бъдат налични още при старта на имунизациите.

Организацията се спъва във всякакви недоразумения. Очевидно липсваше адекватна информационна кампания, защото не са един и два сигналите, че лични лекари не знаят за новата възможност. Допълнително някои отказваха да запишат деца на 7-годишна възраст поради неясните указания на министерството, което наложи тълкуване какво означава "до 7 години включително". Има и родители, които се оплакват, че няма интерес у медиците да поставят ваксината. Лични лекари пък се оплакват, че никой не вдига на посочените телефони, за да дадат заявките си.

Според лекари е добре ваксината да се постави през октомври или ноември. Противопоказание за поставянето на ваксина е една остра инфекция в момента на протичане, но една лека хрема никога не е била противопоказание. Имунитет се развива 1-2 седмици след ваксинацията и продължава най-малко 6 месеца.

Данните показват, че в България заболяемостта от грип е най-висока във възрастовите групи до 4 години и от 5 до 14 години, като през последния зимен сезон почти всеки втори преглед по повод грип е извършен при дете под 15-годишна възраст. Нараства и делът на хоспитализациите при децата, като за последния сезон той достига над една трета от всички хоспитализирани лица с диагноза грип. Това показва както сериозния риск от усложнения, така и натоварването върху здравната система и семействата.

По данни от международни изследвания ваксинацията срещу грип намалява риска от хоспитализация при деца с над 50%, а риска от тежко протичане – с до 63%.