И през 2025 г. директорите на болници получават милиони левове заплата

От година на година съсловните организации в здравеопазването втвърдяват тона, че здравната система е в колапс и има нужда от увеличение на здравни осигуровки и пр., но кризата очевидно не се отразява на заплатите по върховете ѝ. И през 2025 г. болниците са успели да произведат милионери сред директорите си – не само в частни структури, но и в държавни. Това показва преглед на "Сега" в декларациите на управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения. Декларации пред Сметната палата подават шефовете на болници и медицински центрове, които ползват финансиране от НЗОК, държавния и общинските бюджети.

АГ-клиниките и очните болници, както и в предходни години, са на върха на доходната скала. Най-голяма заплата за 2025 г. е обявила шефката на столичната АГ-болница "Св. Лазар" Тияна Николова – тя декларира 1 268 809 лв. годишна данъчна основа, т.е. доходи от основното си възнаграждение след приспадане на осигуровките (сумите са все още в българска валута, тъй като се отнасят за период преди въвеждането на еврото).

Над милион годишна заплата е получила и друга шефка на частна болница – Елена Христева от пловдивската МБАЛ "Св. Каридад" – нейната годишна данъчна основа по основната длъжност е 982 696 лв., а от други трудови правоотношения има още 331 111 лв. За поредна година сред лидерите по заплата е и управителят на частната пловдивска МБАЛ "МК Св. Иван Рилски" Николай Салутски. Той е декларирал 941 583 лв. годишна данъчна основа.

Не само частните болници успяват да плащат такива възнаграждения на директорите си. Над 1 млн. лв. за година е успял да изкара и Иван Костов, дългогодишният шеф на столичния "Майчин дом". Той е обявил 439 559 лв. годишна данъчна основа от основната си длъжност, още 125 229 лв. от други трудови договори и 611 917 лв. от друга стопанска дейност. За сравнение, директорът на "Пирогов" Валентин Димитров е обявил 222 082 лв. годишна данъчна основа от заплати.

Над 1 млн. лв. годишна данъчна основа от различни трудови правоотношения и друга стопанска дейност обявява и Любчо Пенев, управител на ДКЦ "Александровска" в София. От основната си заплата той е обявил 179 632 лв. годишна данъчна основа, но по втори трудов договор има други 806 800 лв. Любопитното тук е, че ДКЦ-то е структура към държавната УМБАЛ "Александровска", но шефът на "Александровска" Атанас Йонков е с по-ниски доходи, въпреки че управлява далеч по-голяма болница. Йонков е обявил 184 118 лв. по основната си длъжност и 148 557 лв. по други трудови правоотношения.

Редица болнични директори обявяват над 1 млн. лв. приходи от дивиденти. Димитър Тасков от веригата очни клиники "Луксор" е декларирал 1,5 млн. лв. приход от дивиденти в България и още 74 685 лв. от чужбина. Динко Господинов от пловдивската "Медикус Алфа" е обявил 1 237 720 лв. приходи от дивиденти.

Шефът на най-голямата болница в страната – пловдивската УМБАЛ "Св. Георги", Карен Джамбазов е обявил 249 066 лв. годишна данъчна основа от заплата и още 394 571 лв. от други трудови правоотношения. Спестяванията му обаче се увеличават и вече надхвърлят 2 млн. лв., като за произход е посочена заплата. Иван Миланов, директор на държавната болница по неврология и психиатрия "Св. Наум", е декларирал над 4,5 млн. лв. в банкови сметки.