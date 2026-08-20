Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Здравният министър обяви мащабна реформа на РЗИ и спешната помощ

Националният съвет по цени и реимбурсиране се влива в министерството на здравеопазването

20 Авг. 2026Обновена
Министър Ивкова огласи намеренията си за административна реформа след дни на брожения в гилдията.
БГНЕС
Министър Ивкова огласи намеренията си за административна реформа след дни на брожения в гилдията.

След дни на брожения в гилдията здравният министър Катя Ивкова обяви днес намерения за невиждана от години реформа в здравната система. Тя ще засегне основно спешната помощ, регионалните здравни инспекции и органите по лекарствена политика. Целта е споделяне на административните услуги и оптимизиране на процесите, така че всички като граждани да имаме адекватен и качествен достъп до администрацията, обяви Ивкова.

В рамките на реформата регионалните здравни инспекции се трансформират в дирекции към министерството и престават да бъдат самостоятелни юридически звена. Целта е единствено да се оптимизира общата администрация и голяма част от нейните дейности – счетоводство, правни услуги, човешки ресурси, деловодство, да бъдат споделени с централната администрация. Няма да се засяга по никакъв начин специализираната администрация, т.е. лекарите и другите специалисти, които се занимават реално с държавния здравен контрол, увери министърът. Няма да има проблеми във функционирането на инспекциите, чисто професионалните кадри няма да изпитат никакви затруднения, заяви тя. Инспекциите в момента са сред най-натоварените звена на системата – те отговарят за всичко от ваксини до следене на забраната за тютюнопушене.

В спешната помощ предстои обединяване на центровете за наземна спешна помощ и въздушна помощ. Обединяваме ги на функционален принцип, за да не чуваме повече за забавяне в спешната помощ, посочи Ивкова. И тук тя увери, че се сливат само управленските процеси. На въпрос това няма ли да натовари неимоверно много един единствен център в София с цялата координация, министърът обясни, че и сега при спешна ситуация се извършва на практика същата координация от центъра, който управлява въздушната помощ, с наземната спешна помощ, болнични заведения, местни власти и т.н.

По отношение на лекарствата сегашният Национален съвет по цени и реимбурсиране преминава в дирекция "Лекарствена политика" на МЗ, за да се осигури прозрачност, отчетност и лекарства на по-достъпни цени, каза министърът. На въпрос няма ли решенията за цените на лекарствата да потънат в непрозрачност в министерството, тя посочи, че целта е даже да се надгради сегашното положение.

Част от тези идеи изтекоха неофициално в медиите през функционален анализ на административната система и предизвикаха порой от негативни становища от политици и съсловни организации. Днес министърът не отрече съществуването на анализа, но каза, че той е бил просто основа за вземане на решенията. Така тя обясни, че част от мерките в анализа за сливане на структури са отпаднали. Центърът за асистирана репродукция остава да функционира в сегашния си вид. Изпълнителната агенция по лекарствата и Изпълнителната агенция "Медицински надзор" също остават самостоятелни звена, успокои Ивкова.

Министърът многократно увери, че няма да се намалява специализирана администрация, а оптимизацията на общата администрация е повече от логична на фона на дигитализацията. За промени в щатното разписание на министерството в резултат на тези промени тя обеща информация на следващ етап. Тепърва намеренията трябва да бъдат облечени в законопроекти, за да се види как точно ще се споделят услуги и управленски центрове.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

регионални здравни инспекции, Спешна помощ, реформа в МЗ

Още новини по темата

В Бургас глобяват шофьори на линейки за превишена скорост
17 Март 2026

Парламентът прие важни промени за оказване на първа помощ
28 Яну. 2026

Дори областни градове имат дни без нито един спешен екип
04 Септ. 2025

Китай разработи първия в света дрон за спешна медицинска помощ
13 Апр. 2025

Спешна помощ си изми ръцете за смъртта на бебе с уволнен фелдшер
30 Ноем. 2024

Липсата на черна кутия приземи въздушната линейка
16 Ноем. 2024

Болницата в Кюстендил не може да купи линейка без дарения
07 Септ. 2024

Спешни екипи пак отказват да пренесат пациента до линейката
07 Септ. 2024

И това лято ще е най-добре да не се разболявате на морето
27 Май 2024

Линейка не стигна навреме до пациент в Добричко
28 Февр. 2024

Излязоха нови скандални факти около отказаната линейка в Сливен
23 Февр. 2024

Жена почина в такси след отказана линейка
08 Февр. 2024

Парамедици поискаха допълнително оборудване за пренасяне на пациенти
18 Септ. 2023

МЗ: Спешна помощ е длъжна да пренесе пациента до линейката
05 Септ. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Олигарсите си отдъхнаха!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки