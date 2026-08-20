Здравният министър обяви мащабна реформа на РЗИ и спешната помощ

След дни на брожения в гилдията здравният министър Катя Ивкова обяви днес намерения за невиждана от години реформа в здравната система. Тя ще засегне основно спешната помощ, регионалните здравни инспекции и органите по лекарствена политика. Целта е споделяне на административните услуги и оптимизиране на процесите, така че всички като граждани да имаме адекватен и качествен достъп до администрацията, обяви Ивкова.

В рамките на реформата регионалните здравни инспекции се трансформират в дирекции към министерството и престават да бъдат самостоятелни юридически звена. Целта е единствено да се оптимизира общата администрация и голяма част от нейните дейности – счетоводство, правни услуги, човешки ресурси, деловодство, да бъдат споделени с централната администрация. Няма да се засяга по никакъв начин специализираната администрация, т.е. лекарите и другите специалисти, които се занимават реално с държавния здравен контрол, увери министърът. Няма да има проблеми във функционирането на инспекциите, чисто професионалните кадри няма да изпитат никакви затруднения, заяви тя. Инспекциите в момента са сред най-натоварените звена на системата – те отговарят за всичко от ваксини до следене на забраната за тютюнопушене.

В спешната помощ предстои обединяване на центровете за наземна спешна помощ и въздушна помощ. Обединяваме ги на функционален принцип, за да не чуваме повече за забавяне в спешната помощ, посочи Ивкова. И тук тя увери, че се сливат само управленските процеси. На въпрос това няма ли да натовари неимоверно много един единствен център в София с цялата координация, министърът обясни, че и сега при спешна ситуация се извършва на практика същата координация от центъра, който управлява въздушната помощ, с наземната спешна помощ, болнични заведения, местни власти и т.н.

По отношение на лекарствата сегашният Национален съвет по цени и реимбурсиране преминава в дирекция "Лекарствена политика" на МЗ, за да се осигури прозрачност, отчетност и лекарства на по-достъпни цени, каза министърът. На въпрос няма ли решенията за цените на лекарствата да потънат в непрозрачност в министерството, тя посочи, че целта е даже да се надгради сегашното положение.

Част от тези идеи изтекоха неофициално в медиите през функционален анализ на административната система и предизвикаха порой от негативни становища от политици и съсловни организации. Днес министърът не отрече съществуването на анализа, но каза, че той е бил просто основа за вземане на решенията. Така тя обясни, че част от мерките в анализа за сливане на структури са отпаднали. Центърът за асистирана репродукция остава да функционира в сегашния си вид. Изпълнителната агенция по лекарствата и Изпълнителната агенция "Медицински надзор" също остават самостоятелни звена, успокои Ивкова.

Министърът многократно увери, че няма да се намалява специализирана администрация, а оптимизацията на общата администрация е повече от логична на фона на дигитализацията. За промени в щатното разписание на министерството в резултат на тези промени тя обеща информация на следващ етап. Тепърва намеренията трябва да бъдат облечени в законопроекти, за да се види как точно ще се споделят услуги и управленски центрове.