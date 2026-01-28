Медия без
Парламентът прие важни промени за оказване на първа помощ

Всеки ще може да прилага животоспасяващи процедури с автоматичен дефибрилатор

Днес, 15:09
Парламентът успя да приеме единствено текстовете за дефибрилаторите, а големите намерения за първата помощ остават за друг път.
Всяко лице, намиращо се на място на инцидент с възникнало спешно състояние, ще може да оказва първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор, разположен на обществени места. Такава промяна в закона за здравето прие днес парламентът на второ четене. Промените бяха внесени с рядък партиен консенсус – автори са Александър Симидчиев от ПП-ДБ и Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС. Този вид първа помощ ще се оказва преимуществено от медицински специалисти, но все пак за пръв път се регламентира да я изпълняват и хора, които нямат медицинско образование.

Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор е помощта, която се оказва на лица в спешно състояние с внезапно спиране на сърдечната дейност до оказване на медицинска помощ, гласят приетите промени. Според данни от скандинавските страни прилагането на дефибрилатор при сърдечен арест увеличава преживяемостта на пациента с 49 до 75%, твърдят медици.

За разлика от други европейски държави, в България в момента няма разположени автоматични дефибрилатори на достъпни места за прилагане на първа помощ. Допълнителен проблем са текстове от закона за здравето, които на практика предвиждат глоба за оказване на първа помощ от хора, които не са медицински специалисти – тази хипотеза попада под общия текст срещу самозвани лечители и шарлатани. Той гласи, че хора без съответната професионална квалификация нямат право да оказват медицинска помощ и да извършват здравна дейност. Липсва и ясна дефиниция какво е първа помощ.

Всички тези въпроси бяха адресирани в законопроекта на Симидчиев и Ангелов, но в крайна сметка днес в пленарна зала повечето промени бяха отхвърлени, като останаха само текстовете за дефибрилаторите. Министърът на здравеопазването ще определи с наредба на кои места да се поставят автоматичните дефибрилатори. 

В законопроекта се променя и изискването при инцидент с възникнало спешно състояние присъстващите да потърсят медицинска помощ в първия център за спешна медицинска помощ, друго лечебно заведение или полицейско управление. Сега се слага изискване очевидците да позвънят на тел. 112.

По време на дебатите имаше критики, че отново оставаме без ясна дефиниция какво е първа помощ, но Симидчиев обеща работата да продължи в следващия парламент.

