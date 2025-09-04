Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Дори областни градове имат дни без нито един спешен екип

Празните места се трупат, но никой не пуска до тях парамедиците, биха тревога от съюза им

Днес, 11:49
Не се разболявайте в София, защото спешните екипи не стигат, предупреждават парамедиците.
Съюз на парамедиците
Не се разболявайте в София, защото спешните екипи не стигат, предупреждават парамедиците.

Съюзът на парамедиците нарисува много драматична картина със спешната помощ в България, от която виждаме детайли при всяка трагедия с пациент, недочакал линейка. Десетки незаети места се трупат в системата поради липса на желаещи да се заемат с неблагодарната работа и ужасните условия, а в същото време държавата не допуска те да се заемат от парамедици, твърдят от организацията.

"Ако ви се налага да чакате линейка, не го правете край морето, в София и в Силистра. Има дни, в които цели областни градове остават без нито един лекарски екип. Смолян, Благоевград, Ямбол, Велико Търново разчитат на едва 4–6 линейки за целия град и околните села. В цялата страна има трайно незаети 340 лекарски места. Въпреки увеличеното възнаграждение, лекарите категорично отказват да работят в Спешната помощ, а с незаетите бройки не се прави нищо". Това пишат парамедиците въз основа на данни, получени по Закона за достъп до обществена информация от МЗ и ЦСМП.

„Причината не е само в парите, а в хаоса, унизителните условия, липсата на перспектива и комуникация, свързаността между екипите, болниците и полицията. Не се организират ежегодни обучения, няма модерни медикаменти, няма държавна политика за продължаващо медицинско образование, а хората са оставени да се борят сами в система, която ги изцежда и обезкуражава“, посочва д-р Теодор Цанков, реаниматор и зам.-председател на Съюза на парамедиците в България.

Анализът показва шокираща картина: свободните лекарски бройки се трупат, но никой не смее да ги трансформира в места за парамедици. Вместо решение се запушват дупки за сметка на свръхнатоварване на останалите екипи, твърдят от организацията. Данните за недостига по области са много тревожни:

-  в София незаети са 102 места, т.е. над 40% недостиг;

-  в Силистра има над 60% липса, а в Монтана, Кюстендил, Варна, Русе, Сливен недостигът е над 30%; 

-  средно за страната незаети са 26% от местата;

-  в Бургас липсват още 20 фелдшери, при население до 2 млн. през лятото.

Най-малък недостиг се забелязва в Кърджали, Стара Загора и Перник.

Липсва воля за елементарни реформи: трансформиране на незаетите места за парамедици и въвеждане на гъвкави графици. Системата отхвърля лекари на граждански договор заради бюрократични правила. „Имаме сигнали от млади лекари, които желаят да помагат в линейките, но получават отказ, защото ръководствата на ЦСМП мислят само за удобен график. Така се блокира доброволната и навременна помощ, въпреки критичния недостиг на хора“, обяснява д-р Теодор Цанков.

Съюзът на парамедиците настоява за законодателна реформа без отлагане, позволяваща назначаването на парамедици с ясен стандарт за тяхната дейност; възможност за лекари да дежурят на граждански договор и гъвкави модели на заетост. Задължаването на специализанти държавна поръчка да полагат минимум 3 добре платени дежурства в ЦСМП на месец също е решение, което би облекчило системата. Щатните разписания в ЦСМП също са остарели и не отразяват реалността. Времето за пристигане на екип – 8-10 мин. в града и 20 мин. в селата, е илюзия, смята Съюзът на парамедиците.

България е десетилетия назад от европейските стандарти – и по брой екипи, и по оборудване, и по условия за персонала. За реална промяна са нужни както драстично увеличение на финансирането и разделяне на спешните от неотложни повиквания, така и инвестиция в човешки ресурс – чрез достойни условия на труд и продължаващо обучение, посочват още от организацията.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

парамедици, Спешна помощ

Още новини по темата

Китай разработи първия в света дрон за спешна медицинска помощ
13 Апр. 2025

Спешна помощ си изми ръцете за смъртта на бебе с уволнен фелдшер
30 Ноем. 2024

Липсата на черна кутия приземи въздушната линейка
16 Ноем. 2024

Болницата в Кюстендил не може да купи линейка без дарения
07 Септ. 2024

Спешни екипи пак отказват да пренесат пациента до линейката
07 Септ. 2024

И това лято ще е най-добре да не се разболявате на морето
27 Май 2024

Линейка не стигна навреме до пациент в Добричко
28 Февр. 2024

Излязоха нови скандални факти около отказаната линейка в Сливен
23 Февр. 2024

Жена почина в такси след отказана линейка
08 Февр. 2024

Парамедици поискаха допълнително оборудване за пренасяне на пациенти
18 Септ. 2023

МЗ: Спешна помощ е длъжна да пренесе пациента до линейката
05 Септ. 2023

Заплатите в Спешна помощ се увеличават с 22%
21 Авг. 2023

Три столични болници ще имат хеликоптерни площадки
30 Май 2023

Пореден пациент не дочака линейка
23 Яну. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар