Дори областни градове имат дни без нито един спешен екип

Съюз на парамедиците Не се разболявайте в София, защото спешните екипи не стигат, предупреждават парамедиците.

Съюзът на парамедиците нарисува много драматична картина със спешната помощ в България, от която виждаме детайли при всяка трагедия с пациент, недочакал линейка. Десетки незаети места се трупат в системата поради липса на желаещи да се заемат с неблагодарната работа и ужасните условия, а в същото време държавата не допуска те да се заемат от парамедици, твърдят от организацията.

"Ако ви се налага да чакате линейка, не го правете край морето, в София и в Силистра. Има дни, в които цели областни градове остават без нито един лекарски екип. Смолян, Благоевград, Ямбол, Велико Търново разчитат на едва 4–6 линейки за целия град и околните села. В цялата страна има трайно незаети 340 лекарски места. Въпреки увеличеното възнаграждение, лекарите категорично отказват да работят в Спешната помощ, а с незаетите бройки не се прави нищо". Това пишат парамедиците въз основа на данни, получени по Закона за достъп до обществена информация от МЗ и ЦСМП.

„Причината не е само в парите, а в хаоса, унизителните условия, липсата на перспектива и комуникация, свързаността между екипите, болниците и полицията. Не се организират ежегодни обучения, няма модерни медикаменти, няма държавна политика за продължаващо медицинско образование, а хората са оставени да се борят сами в система, която ги изцежда и обезкуражава“, посочва д-р Теодор Цанков, реаниматор и зам.-председател на Съюза на парамедиците в България.

Анализът показва шокираща картина: свободните лекарски бройки се трупат, но никой не смее да ги трансформира в места за парамедици. Вместо решение се запушват дупки за сметка на свръхнатоварване на останалите екипи, твърдят от организацията. Данните за недостига по области са много тревожни:

- в София незаети са 102 места, т.е. над 40% недостиг;

- в Силистра има над 60% липса, а в Монтана, Кюстендил, Варна, Русе, Сливен недостигът е над 30%;

- средно за страната незаети са 26% от местата;

- в Бургас липсват още 20 фелдшери, при население до 2 млн. през лятото.

Най-малък недостиг се забелязва в Кърджали, Стара Загора и Перник.

Липсва воля за елементарни реформи: трансформиране на незаетите места за парамедици и въвеждане на гъвкави графици. Системата отхвърля лекари на граждански договор заради бюрократични правила. „Имаме сигнали от млади лекари, които желаят да помагат в линейките, но получават отказ, защото ръководствата на ЦСМП мислят само за удобен график. Така се блокира доброволната и навременна помощ, въпреки критичния недостиг на хора“, обяснява д-р Теодор Цанков.

Съюзът на парамедиците настоява за законодателна реформа без отлагане, позволяваща назначаването на парамедици с ясен стандарт за тяхната дейност; възможност за лекари да дежурят на граждански договор и гъвкави модели на заетост. Задължаването на специализанти държавна поръчка да полагат минимум 3 добре платени дежурства в ЦСМП на месец също е решение, което би облекчило системата. Щатните разписания в ЦСМП също са остарели и не отразяват реалността. Времето за пристигане на екип – 8-10 мин. в града и 20 мин. в селата, е илюзия, смята Съюзът на парамедиците.

България е десетилетия назад от европейските стандарти – и по брой екипи, и по оборудване, и по условия за персонала. За реална промяна са нужни както драстично увеличение на финансирането и разделяне на спешните от неотложни повиквания, така и инвестиция в човешки ресурс – чрез достойни условия на труд и продължаващо обучение, посочват още от организацията.