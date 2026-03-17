В Бургас глобяват шофьори на линейки за превишена скорост

БГНЕС

Шофьори на линейки в Бургас излязоха на протест пред центъра по спешна медицинска помощ в града. Причината за недоволството им са многобройните глоби за превишена скорост, които те получават след изпълнение на служебните си задължения.

Участниците в протеста се оплакаха, че само през последните два месеца десетки водачи на коли на "Спешна помощ" в Бургас са били санкционирани заради висока скорост или преминаване на червен светофар. Някои от шофьорите вече са застрашени от временно отнемане на шофьорската книжка.

"Нашата работа е да спасяваме човешки животи. Налага се да реагираме бързо при критични ситуации", заявиха протестиращите. Те посочиха, че липсата на автоматизирана система за разпознаване на линейки води до административен хаос и до налагане на наказания на хора, които действат в името на живота на пациентите.

По време на протеста шофьорите настояха за кардинални промени в законодателството и въвеждането на механизми, които да им позволят да изпълняват задълженията си без страх от санкции. Те поискаха държавата да осигури ясни правила, които да отразяват специфичния характер на спешната медицинска помощ и да защитават професионалистите, които ежедневно рискуват живота си за другите.

По данни на протестиращите от 15 януари насам са им издадени над сто наказателни фиша за нарушения по време на работа.

"Имаме общо 126 фиша и акта за това, че си изпълняваме отговорностите като водачи на коли за спешна помощ. Четири или пет души скоро ще останат без книжки и ще трябва да бъдат освободени от работа", посочиха те.

Очаква се позиция от компетентните институции.