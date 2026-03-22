Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус

Днес, 12:00
БГНЕС

Мъж загина след катастрофа между автобус и линейка на главен път София - Варна. Инцидентът е станал на разклона за с. Момин сбор.

По първоначална информация е загинал водачът на линейката. Автобусът е пътувал към Севлиево и е превозвал работници към голямо предприятие. Никой от работниците не е пострадал тежко. Водачът на автобуса е тестван за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

Към Велико Търново е пътувала линейка с акушерка, майка и двумесечно бебе. Майката и детето са транспортирани в болницата във Велико Търново. Майката и бебето нямат тежки физически наранявания, но са оставени под наблюдение заради преживения шок и за пълни изследвания. Акушерката също е транспортирана за преглед, като първоначалните данни сочат, че състоянието ѝ е стабилно, въпреки че е била в непосредствена близост до мястото на удара.

Разклонът за село Момин сбор е известен като конфликтна точка с ограничена видимост и интензивен трафик. Водещата версия на разследващите е отнемане на предимство или внезапна маневра на един от двата автомобила в района на кръстовището. Изяснява се дали линейката е била с включени светлинни и звукови сигнали в момента на сблъсъка.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

линейка

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?