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Българите доплащат средно по 6.78 евро за лекарство

Човек с хипертонична болест на сърцето трябва да извади около 90 евро за медикаменти на година

10 Авг. 2026
За глаукома и болест на Паркинсон средното доплащане от пациент е около 5 евро на лекарство.
Илияна Димитрова
За глаукома и болест на Паркинсон средното доплащане от пациент е около 5 евро на лекарство.

Доплащането за лекарства остава сериозно бреме за българските пациенти. През 2025 г. те са доплащали от джоба си средно по 6,78 евро за всяка опаковка лекарство, отпускано по здравна каса. Това показват данни от новия интерактивен калкулатор „Доплащане.БГ“, изготвен на базата на официалните отчети на здравната каса.

Общо за лекарства по НЗОК през 2025 г. са доплатени 381 млн. евро - толкова представлява непоетият от НЗОК дял. От тях 24,8%, или 1/4, са били платени директно от пациентите (293,7 млн. евро), а още 7,4% (или 87 млн. евро) - от фармацевтичните компании под формата на отстъпки. 

Докладите на Световната здравна организация сочат, че доплащанията от джоба на пациентите формират 39% от здравните разходи в България или почти двойно над средното за ЕС (21%), като лекарствата за домашно лечение са посочени като основния фактор за тази тежест, припомнят здравните икономисти от интерактивния калкулатор. Оттам изтъкват и че доплащането за лекарства у нас продължава да расте - то е с близо 72 млн. евро повече отпреди две години, въпреки че НЗОК поема все по-голям дял от разходите.

В калкулатора е изчислена точната сума, доплатена от пациентите за всяко лекарство, област и заболяване измежду анализирани 22 милиона опаковки лекарства, закупени с участие на НЗОК. Широкоразпространените социално-значими незаразни хронични болести като хипертония, предсърдно мъждене, диабет тип 2, стенокардия, сърдечна недостатъчност и последици от инсулт формират основния дял от доплащането за лекарства по НЗОК в България, като представляват 243,3 млн. евро от 380,7 млн. евро доплащане през 2025 г., т.е. почти 2/3 (63,9%) от всичко доплатено от джоба на пациентите.

Специално за лекарствата за хипертонична болест на сърцето данните показват, че тук пациентите доплащат средно 3,74 евро. Това означава, че средно две трети от цената на лекарствата (най-голям процент в сравнение с останалите лекарства) се поема от пациентите, а едва една трета - от здравната каса. Ако човек приема условно две лекарства за хипертонична болест месечно, доплаща средно около 7.4 евро на месец, или 90 евро годишно за медикаментите си, сочи калкулаторът.

За глаукома и болест на Паркинсон средното доплащане от пациент е около 5 евро на лекарство, за остеопороза с патологична фрактура - близо 60 евро доплащане на месец, за атопичен дерматит - близо 10 евро и др.

 

Дисбаланси

Съществуват огромни разлики между областите. В област Видин пациентите поемат 38,9% от стойността на лекарствата си от джоба, което е най-високият дял в страната, докато в София-град делът е 26,5% - най-ниският. По-бедните области системно поемат по-голям дял от разходите за собствени лекарства, показва калкулаторът.

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Ключови думи:

доплащане, лекарства

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