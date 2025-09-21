Спортът по телевизията - 22 септември

Макс спорт 2

10:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, България - Португалия

15:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, САЩ - Словения

21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Бургос" - "Гранада"

Евроспорт 1

11:25 Колоездене: СП в Кигали, жени до 23 г., часовник

14:25 Колоездене: СП в Кигали, мъже до 23 г., часовник

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/2-финал, Брандън Накашима - Алехандро Табило

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/2-финал, Лоренцо Музети - Александър Шевченко

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/2-финал, Валентен Ройе - Корентен Муте

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/2-финал, Александър Бублик - У Ибин

21:45 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Пиза"

Ринг

16:30 Канадска борба: СП в Албена, дясна ръка, 1/2-финали и финали

22:15 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Морейрензе"

Диема спорт

18:00 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Черно море"

20:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - ЦСКА

bTV Action

22:00 Футбол: "Златна топка 2025", церемония по награждаване

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Милуол" - "Уотфорд"