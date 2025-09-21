Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 22 септември

Днес, 06:06

Макс спорт 2

10:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, България - Португалия
15:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, САЩ - Словения
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Бургос" - "Гранада"

Евроспорт 1

11:25 Колоездене: СП в Кигали, жени до 23 г., часовник
14:25 Колоездене: СП в Кигали, мъже до 23 г., часовник

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/2-финал, Брандън Накашима - Алехандро Табило
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/2-финал, Лоренцо Музети - Александър Шевченко

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/2-финал, Валентен Ройе - Корентен Муте
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/2-финал, Александър Бублик - У Ибин
21:45 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Пиза"

Ринг

16:30 Канадска борба: СП в Албена, дясна ръка, 1/2-финали и финали
22:15 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Морейрензе"

Диема спорт

18:00 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Черно море"
20:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - ЦСКА

bTV Action

22:00 Футбол: "Златна топка 2025", церемония по награждаване

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Милуол" - "Уотфорд"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
20 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)
14 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 юли)
07 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (30 юни - 6 юли)
30 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (23-29 юни)
23 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар