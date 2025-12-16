ФИФА също призна Дембеле за №1 в света

ЕПА/БГНЕС Усман Дембеле и Луис Енрике спечелиха съответно наградите за най-добър футболист и най-добър треньор през септември в анкетата за "Златната топка", а днес получиха същите призове и на церемонията The Best на ФИФА.

Футболистът на "Пари Сен Жермен" Усман Дембеле беше обявен за №1 в света на церемонията за връчването на наградите The Best на ФИФА, която се състоя в Доха, Катар. Само преди три месеца той получи и "Златната топка" за 2025 г. в анкетата на "Франс футбол". Сега наградите се определяха от вота на селекционерите и капитаните на националните отбори, журналисти и фенове, като всяка група допринесе с по 25% при определянето на крайния резултат.

Френският национал заслужи отличията заради изключителния си сезон 2024/25 за парижани, през който той записа 35 гола и 16 асистенции в 53 мача във всички турнири и имаше голяма заслуга за требъла - титла и купа на Франция, както и Шампионската лига.

Останалите номинирани за играч №1 на ФИФА бяха Коул Палмър ("Челси"), Педри, Рафиня и Ламин Ямал ("Барселона"), Витиня, Нуно Мендеш и Ашраф Хакими (ПСЖ), Хари Кейн ("Байерн"), Мохамед Салах ("Ливърпул") и Килиан Мбапе ("Реал").

Всъщност днешните победители бяха идентични с тези от "Златната топка". Футболистката на "Барселона" Айтана Бонмати стана №1 при жените. Тя печели The Best за трети пореден път.

First time was so nice, she had to do it thrice. 🤩#TheBest FIFA Women's Player 2025: Aitana Bonmatí. 🏆 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 16 декември 2025 г.

Идентични са и най-добрите треньори при мъжете (Луис Енрике, ПСЖ) и жените (Сарина Вигман, Англия). Същото се отнася и за най-добрия вратар - Джанлуиджи Донарума (ПСЖ).

Идеалният състав на ФИФА за изминалата година включва Джанлуиджи Донарума, Ашраф Хакими, Уилиан Пачо, Върджил ван Дайк, Нуно Мендеш, Коул Палмър, Джуд Белингам, Витиня, Педри, Ламин Ямал и Усман Дембеле.

#TheBest FIFA Men's 11 in 2025. ✨ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 16 декември 2025 г.

При жените идеалният тим е съставен от: Хана Хамптън, Луси Бронз, Лиа Уилямсън, Ирене Паредес, Она Батле, Айтана Бонмати, Патрисия Гихаро, Клаудиа Пина, Мариона Калдентей, Алесия Русо и Алексия Путеяс.

А призът "Ференц Пушкаш" за най-красив гол отиде за Сантиаго Монтиел ("Индепендиенте", Авейанеда, Аржентина) за невероятното му попадение срещу "Индепендиенте Ривадавия".