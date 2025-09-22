Дембеле стана шестият французин, печелил "Златната топка"

ЕПА/БГНЕС Усман Дембеле целува "Златната топка" за най-добър футболист в света за 2025 г., която получи от носителя на отличието за 2005 г. Роналдиньо.

Футболистът на "Пари Сен Жермен" Усман Дембеле (28 г.) е носител на наградата "Златната топка" за 2025 г. Така той стана шестият французин, който печели отличието след Мишел Платини (3 пъти), Раймон Копа, Зинедин Зидан, Жан-Пиер Папен и Карим Бензема.

Сезон 2024/25 беше най-силният в кариерата на Дембеле - с "Пари Сен Жермен" той стана шампион на Франция, спечели Шампионската лига и достигна до финала на световното клубно първенство. През сезона той записа общо 53 мача, 35 гола и 16 асистенции за парижани.

При награждаването победителят в 69-ата анкета на "Франс футбол" се развълнува много и в края на речта си се разплака, благодарейки на майка си и своя най-добър приятел.

"Това е нещо изключително. Нямам думи. Една невероятна година за "Пари Сен Жермен". Нещата се случиха и успях да възобновя кариерата си по изключителен начин. Доста съм развълнуван. Благодаря на "Пари Сен Жермен", че през 2023 г. дойдоха да ме потърсят. Благодаря на съотборниците си, които са изключителни. На треньора си Луис Енрике, който се превърна в нещо като мой баща. Това е индивидуална награда, но да не забравяме, че е колективно усилие. Благодаря и на Дидие Дешан. Надявам се да спечелим догодина световната титла, защото той наистина заслужава това", бяха първите думи на победителя. Втори остана Ламин Ямал ("Барселона"), а на трето място в класацията е Витиня ("Пари Сен Жермен").

Ousmane Dembélé is the 2025' Ballon d'Or !

Here is the full ranking — Ballon d'Or (@ballondor) 22 септември 2025 г.

Бойкотите обаче и тази година хвърлиха сянка върху церемонията. Съотборниците на Ламин Ямал в "Барселона" Рафиня и Роберт Левандовски не пътуваха за Париж, след като бяха получили информация, че не са в челната тройка. След Килиан Мбапе, който преди дни обяви, че няма да е в залата, а ще стиска палци пред телевизора за сънародника си Дембеле, за Франция не пътува и цялата делегация на "Реал" след разпореждане на президента на клуба Флорентино Перес. Това се случи за втора поредна година. Иначе Мбапе записа друго постижение, ставайки първият френски футболист в историята, който присъства в челната десетка осем поредни години. Той сега е на седма позиция.

В добавка на тези отсъстващи дойде и отлагането в последния момент на дербито във Франция между "Олимпик" (Марсилия) и "Пари Сен Жермен" за тази вечер (б.ред. - марсилци спечелиха домакинството с 1:0). Това попречи на целия отбор на парижани да присъства на церемонията. Изключение бе направено за Дембеле, който получи разрешение да пропусне мача, за да получи лично наградата си.

При жените обаче нямаше такива сцени с обидени. "Златната топка" беше спечелена от Айтана Бонмати. Испанката получи отличието за трети пореден път - нещо, което никоя друга преди нея не бе постигала в женския футбол.

ОСТАНАЛИТЕ ПРИЗЬОРИ

Най-добър млад футболист - Ламин Ямал ("Барселона")

Най-добра млада футболистка - Вики Лопес ("Барселона")

Най-добър треньор при мъжете - Луис Енрике ("Пари Сен Жермен")

Най-добър треньор при жените Сарина Вигман (Англия)

Най-добър вратар - Джанлуиджи Донарума ("Пари Сен Жермен"/"Манчестър С")

Най-добра вратарка - Хана Хамптън ("Челси")

Най-добър голмайстор при мъжете - Виктор Гьокереш ("Спортинг"/"Арсенал")

Най-добър голмайстор при жените - Ева Пайор ("Барселона")

Най-добър отбор при мъжете - "Пари Сен Жермен"

Най-добър отбор при жените - "Арсенал"

Наградата "Сократес" - фондация "Ксана", която се грижи за деца, станали жертви на насилие.