Приложението еЗдраве вече пита: "Вие ли сте били?"

Мобилното приложение еЗдраве има нов модул, с който пациентът лесно може да контролира дали на негово име се извършват фиктивни дейности в здравната система. Процесът стартира за дейности, регистрирани в еЗдраве след 1 август 2026 г. С нова функционалност, пациентът ще може да изпрати сигнал, като всеки сигнал ще се провери и ще се изпрати обратна връзка отново в приложението. За целта при всяка отчетена дейност, се появява и въпрос: "Вие ли сте били?".

Системата вече дава удивителни резултати – подадени са 1760 сигнала, започнали са 560 проверки. Потребителите на еЗдраве са 450 000, като за месец има 25 000 новорегистрирани, което означава, че служителите успяват да сдвоят по 1100 досиета средно на ден. Най-много сигнали са подадени за прегледи, резултати от направления и хоспитализации, а най-много сигнали идват от големите градове – София, Пловдив, Варна и Бургас.