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Приложение ще пита пациента: "Вие ли бяхте?"

"еЗдраве" ще проверява дали някой не ни надписва медицински процедури

12 Юни 2026
министерство на здравеопазването

В мобилното приложение "еЗдраве" се предвижда нова функционалност за защита на правата на пациентите, наречена "Публичен контрол", съобщи здравното министерство. Основната цел е да се даде възможност на гражданите да упражняват директен контрол върху вписванията в Националната здравноинформационна система (НЗИС) и да подават обратна връзка дали разпознават конкретно медицинско събитие, регистрирано на тяхно име или на профил на техен близък.

Чрез този механизъм се цели предотвратяване и установяване на ранен етап на случаи на фиктивно отчетени медицински дейности. Новата опция има изцяло контролни функции и не е предназначена да оценява удовлетвореността на пациентите, качеството на услугите или отношението на медицинските специалисти.

Новият информационен блок ще бъде визуализиран под формата на унифициран въпрос "Вие ли сте били?" само в детайлния екран на новорегистрирани събития, за да може потребителят да вижда пълния контекст - лечебно заведение, лекар, дата и диагноза. Този подход е избран умишлено, за да се избегне натоварване на началния екран и да се намали рискът от прибързани или погрешни отговори. Системата ще обхваща широк кръг от събития, сред които извършени прегледи, хоспитализации, издадени и изпълнени направления или електронни рецепти, лабораторни изследвания и поставени имунизации. Опцията за публичен контрол ще бъде достъпна както за личните профили, така и за свързаните към тях профили на непълнолетни деца.

Новата функционалност ще бъде окончателно готова до две седмици, а потребителите ще имат достъп до нея след процедурното одобрение от страна на платформите на Google и Apple.

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