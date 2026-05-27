Съвети за първа помощ влязоха в еЗдраве

Днес, 15:28

Нова рубрика със съвети за първа помощ е включена в здравната библиотека на електронното здравно досие и мобилното приложение еЗдраве, съобщи здравното министерство.

Разделът обединява достъпна, проверена и практически насочена информация за действия при спешни състояния до пристигането на медицински екип.

Включени са основни насоки за кардиопулмонална ресусцитация (КПР), използване на автоматичен външен дефибрилатор, действия при задавяне, изгаряния, кървене, ухапвания от животни и други инциденти.

В рубриката е отделено специално внимание на навременната реакция при инциденти и състояния, при които всяка минута има значение.

Публикуваните материали имат за цел да подпомогнат гражданите с базови знания и практически насоки до пристигането на медицински екип, коментират от МЗ.

Раздел „Първа помощ“ е достъпен в „Здравната библиотека“ на мобилното приложение еЗдраве и на my.his.bg.

Ключови думи:

еЗдраве, първа помощ

