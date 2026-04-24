МЗ излезе с указания къде да се слагат дефибрилатори

Автоматични дефибрилатори ще бъдат поставени на обществени места за бърз достъп при оказване на първа помощ на хора с внезапно спиране на сърдечната дейност. Това предвижда проект на наредба на здравния министър, публикувана днес за обществено обсъждане.

Автоматични външни дефибрилатори ще се поставят в обекти на транспортната, административната и социалната инфраструктура; обекти за стопанска дейност, включително производствена, търговия, услуги, култура и спорт; учебни заведения и центрове за обучение и др. Мястото трябва да е видимо и леснодостъпно, с ясно обозначение, указателни табели или друг вид сигнализация, която да насочва гражданите към точното разположение на дефибрилатора. Самите устройства трябва да разполагат и с инструкции за употреба на български език.

За вече поставените автоматични външни дефибрилатори наредбата предвижда гратисен период от 6 месеца, в който те трябва да бъдат приведени в съответствие с новите изисквания.

През февруари, с промени в Закона за здравето, бе дадена възможност на всеки човек, дори без медицинско образование, да използва автоматичен външен дефибрилатор за оказване на първа помощ при спешни случаи на обществени места.