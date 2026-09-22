хороскоп за вторник

Овен Днес може да предлагате идеи, да искате нещо от другите и то ще стане без много усилия от ваша страна. Идеите ви ще се приемат, ако не напълно, то с малки забележки. Почти няма да се наложи да правите промени. Започнете подготовката за осъществяването им - разширете кръга на обсъждане като начало и разпределяйте задачите. Днес ще се доближите към всичко, което ви се иска да постигнете, и то няма да ви коства много усилия. Телец Деловият ви живот днес ще върви като по ноти. Срещите ви ще се провеждат точно навреме, ще стигате до вашите искания или начертани планове. Много Телци ще подпишат договори, от които ще печелят. Ще започнете разширяването на дейността си в съвсем нова посока и от днес ще започнете набирането на нов екип, подходящ за новата работя. Няма да ви се наложи да търсите пари. Това, което сте правили досега, ще подкрепи новото ви начинание. Близнаци Навсякъде днес ще ви мъчат неуредици и това ще ви коства нерви и пари. Срещи, разговори, делови ангажименти, за които не се чувствате достатъчно готови или според вас не са подготвени добре - отлагайте ги без колебание за четвъртък-петък или за началото на следващата. Днес трябва да се съсредоточите върху среща, която е пред подписване на важен документ. От нея ще зависят доста от нещата, особено ако ръководите собствен бизнес. Рак Нямате време за колебание или за дълги размисли. Тези от вас, които са подготвяли нещо съвестно и задълбочено, няма закъде, а и закога да отстъпват. Ако не сте си губили времето, сега знаете накъде да вървите. Правите първата голяма крачка, ако имате готови отговори и определена посока. Напрежението ви ще е голямо и до края на деня ще трябва да изберете между две пътувания - ще се наложи да се откажете от едното за сметка на другото. Лъв Вторник сигурно ще ви даде повече анонси за успех. Информация ви дава възможност да разберете точно къде се намирате в деловата си дейност. С конкуренцията си сте в непрекъснато надбягване, това ви изнервя, кара ви да сте нащрек. Проверете днес финансовата си отчетност. Получавате документ от държавен орган със стряскащо съдържание и ще трябва да преровите документацията си лист по лист. По възможност намерете приятел юрист. Дева Днес не бива да давате ухо на приказките в офиса за нещо, което се каните да предприемете. Подготвяте го от доста време и не бива да се колебаете заради това, което са казали колеги, които не искат да се натоварват с повече работа. Ако все пак имате нужда от информация или някакво допълнително проучване, направете го със странични източници. Може да си послужите с всякакви средства, за да научите, което ви е нужно. Налага се да бъдете внимателни. Везни Ако днес ви предложат работа, не се чудете дали да приемете. Дори да искат да се преместите на ново професионално поприще, не отказвайте, докато не сте преценили всички "да" и "не". Всички от вас, които са работили досега систематично, без рискове, днес ще са най-близо до големите си постижения, независимо в какво област са - представяте се отлично на изпити и конкурси, харесват ви на интервюта, получавате повече пари, отколкото сте очаквали. Скорпион Освен деловата си работа ще имате възможност да свършите и нещо за дома си. Ще направите полезни покупки. Ще поставите начало на нова работа и нови контакти. Денят ви ще е много ползотворен, макар че ще го завършите изморени. Много от вас ще успеят да прехвърлят неприятна работа на близки или приятели и да си осигурят душевен, а защо не и телесен комфорт. Ако искате да направите добро вложение, можете да го сторите днес. Стрелец Ако днес проявите невнимание или липса на интерес, много е възможно други хора да ви притискат, да ви искат и да ви принуждават да давате, независимо че ще скъсате с доста от важните неща. Вероятни са проблеми в семейството ви, които може да рикошират върху работата ви, или обратно. Няма да срещнете разбиране в дома си от близките, колегите ви ще ви намират за прекалено, но и неадекватно нервни. Склонни сте да спорите по незначителни поводи. Козирог Грубите завои и твърдата позиция при вас рядко дават добри резултати, а само карат хората да настръхват. Днес ще имате много добър ден за ежедневните си задачи и изостанали дейности. Ако водите дела, ще видите сигнали за благоприятно развитие. Ще получите предложения от партньори, приемете ги, но се опитайте да прокарате и собствените си планове, макар и част от тях. Така ще се доближите най-бързо до това, към което се стремите. Водолей Ако искате свобода или вие я дадете на партньора си, ще навлезете в нови професионални пространства, които ще са привлекателни за вас. Следобед може да се случат събития, които да разбъркат добре подредените ви лични планове. Това ще ви помогне да попаднете на точни хора и да осигурите бъдещото си развитие в делово отношение. Не се страхувайте, ако ви поканят на по-дълго пътешествие. Новите контакти ще ви заредят със сила. Риби Ще се изправите пред някакъв избор и ще трябва да го направите още днес. Това ще е първата крачка към ново поприще. Не изчаквайте повече. Ако сега се решите на тази крачка, още в първите дни на следващия месец ще видите добри резултати - пари, положение и авторитет. Успявате да се измъкнете от отеснялата ви кожа на досегашните ангажименти и е вероятно най-после да получите всички предпоставки да се разгърнете.