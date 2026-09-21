Хороскоп за понеделник

Овен

От голяма важност за вас днес може да се окажат въпросите, свързани с наследства, застраховки, влогове, заеми - в това отношение е желателно сами да пазите себе си от екстравагантни и непрактични идеи и действия, за да не съжалявате след това. По-умереното ви поведение може да ви бъде от полза и за хармонизиране на партньорските и брачните ви отношения. Няма да е напразно, ако очаквате премия или някакво друго допълнително заплащане.

Телец

Най-после успявате да свършите проект, върху който работите от доста време и който ще е възлов за вашите бъдещи професионални ангажименти. Финансовото ви състояние скоро ще се стабилизира, което ще ви помогне да осъществите замислените покупки. Днес може да ви се отвори възможност за сътрудничество с ваши приятели или с група хора. Сетивата ви обаче трябва да бъдат настроени да улавят всяка минимална промяна в ситуацията.

Близнаци

Днес успеете ли да се организирате добре, това ще се отрази балансиращо на емоционалното ви състояние и в края на седмицата със сигурност ще изпитате гордост от самите себе си. Евентуални здравословни проблеми по-лесно бихте могли да "преглътнете", ако ползвате идеята за позитивното мислене. Внимавайте настройката ви на любовна вълна да не се отрази на портфейла ви. В тази посока може да наклони везните и прекаленото раздаване на приятели.

Рак

Днес ще се чувствате творчески настроени и вашата "рачешка" душа ще търси удовлетворение в любовта, удоволствията и децата. Добре би било, ако не прекалявате с желанието си да си угаждате и ако не давате воля на някои свои екстравагантни вкусове. По-голямата скромност може да ви обещае и по-големи успехи в любовните ви връзки. Най-истинско вътрешно удовлетворение бихте имали, ако днес намерите време, което да посветите на дома си.

Лъв

На работното място е неспокойно, имате много ангажименти и малко време до празниците. Значително по-склонни ще сте на компромиси, особено по отношение на общуването. За вас денят е подходящ да заздравите връзките с родителите и семейството си. Добрите отношения ще повдигнат в положителна за вас посока някои въпроси във връзка с недвижимо имущество и по взимане-даване с тях, но в дискусиите на тези теми е добре да избягвате крайностите.

Дева

Повече наблюдателност и гъвкавост днес могат да ви помогнат да вземете подходящите решения. По-голяма предпазливост по отношение на поведението и контактите ще ви е нужна на работното място. Ако се изкушите да споделите някои свои финансови успехи с приятелите си, само може да си навлечете завист - затова не се изхвърляйте, а по-добре си мълчете и си напомняйте мислено за дебелия врат на вълка и неговата работа.

Везни

В никакъв случай през днешния ден не посягайте към бързите и лесни начини за печелене на пари. По-полезно от материална гледна точка и с перспектива може да се окаже, ако наблегнете по-старателно върху професионалното си развитие и израстване - в това отношение може да ви се удаде възможност да ползвате и подкрепата на властимащо или влиятелно лице до четвъртък. С чар и артистичност повече бихте могли да постигнете във връзка с любовния си живот.

Скорпион

Добре би било, ако сами се стараете да овладявате някои свои по-деспотични или егоистични прояви, както и напиращото ви отвътре желание да доминирате, особено в семеен кръг. Не опитвайте да уреждате пътувания на далечни разстояния и зад граница. Особено задоволство бихте могли да изпитате, ако влезете в съприкосновение с някои духовни и окултни материи, с помощта на които можете да направите своето своеобразно "скорпионско" изследване.

Стрелец

Въпреки че звездите са предразположени към вашия зодиакален знак, днес е възможно подсъзнателно да изпитвате нужда от уединение. По този повод може да предпочитате да вършите и работата "по-задкулисно", особено ако става въпрос за някаква изследователска дейност. Днес със сигурност ще преобладават приятелските връзки, но по-разумно би било, ако се случи да се влюбите, да изчакате известно време с най-интимната част от връзката.

Козирог

Не се напрягайте днес в стремежа да постигнете на всяка цена това, което сте решили, защото непредвидени ситуации могат да нарушат материалния ви баланс и да поставят под въпрос ценностната ви система. Успокоение, подкрепа и съвет можете да потърсите в съпружеското си гнездо или от по-опитни партньори. Има една такава тенденция, при която усещането ви за материален дискомфорт може да повлече след себе си усещането за самотност.

Водолей

Добре ще бъде за вас, ако днес, макар и противно на вродената ви природа, вложите повече усилие, за да не изпадате в крайности и екстравагантности. Несъобразяването ви с моралните и етичните норми би могло да даде нежелателно отражение върху собствения ви имидж и върху образа, който представяте пред другите. За някои от оригиналните си идеи - тези, които са по-разумни и практически приложими, бихте могли да намерите повече разбиране.

Риби

Днес може да изпитате задоволство от философската си и медиумна настройка и мъдрост. В съчетание с вашата хлъзгавост тя може да се окаже пръв помощник в справянето с някои непредвидени обстоятелства - само не прекалявайте с разнищването на неясните ситуации. Авантюристични пориви могат да ви поведат на път, но бъдете предпазливи. Повишеният ви интерес на сексуална тематика обаче може да ви въвлече в някоя плетеница с последствия.