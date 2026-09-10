Хороскоп за четъвртък

Овен

Предпразничният ден ви носи изява в професионален план, повишено самочувствие и неудържимо желание за работа. Вие умеете да постигате каквото желаете. Още преди обяд мнозина от вас ще получат съобщение или важна информация от влиятелен партньор или приятел, но едва ли ще останат доволни. Въпросът се свежда до работа или друг вид възможност за осигуряване на придобивки. След обяд нещата ще се развият по ваш сценарий.

Телец

В четвъртък ще усетите, че умората, натрупана в предишните дни, все още не е преодоляна. Ще успеете да издържите новото напрежение до следобед. Шансът ще бъде на страната на тези, които имат някакъв изпит или интелектуално предизвикателство. Денят е благоприятен и за ония, на които предстои сключване на търговски сделки. Плановете ви за чужбина ще се реализират с помощта на хора, с които ще се запознаете тепърва.

Близнаци

Днес ще сте зарадвани от материални придобивки. За едни от зодията те са закономерни и получени с упорит труд, а за други са просто късмет от реализиране на някакъв приход. За трети е твърде възможно да са резултат от умело използвана информация по паричен въпрос. Тези от вас, които действат в сферата на недвижимите имоти, ще осъществят намеренията си. За мнозина обаче ще изникнат пречки от административно естество или при пътуване.

Рак

И днес много ангажименти няма да отминат представителите на зодията, макар да сте в празнично настроение. Те ще породят психическо натоварване и физическа отпадналост и ще ви попречат да се покажете в най-доброто си амплоа. Разчитайте на късмет по отношение на парите си. Вярно е, че те сега не ви достигат, но ще откриете начин да ги имате. В личния живот си дайте сметка, че обичате да поучавате другите, а сами допускате грешките, за които ги съдите.

Лъв

Четвъртък открива възможност за мнозина да разрешат делови въпроси, но вниманието им ще бъде заето освен с работа и с оглед на недвижим имот или жилище. Това може да ви създаде куп проблеми по празниците. Не изпадайте в крайности - добре е да знаете къде и кога да спрете. Намерете златната среда, за да се чувствате уютно през деня, а вечерта отдъхнете. За да избегнете нечие недоволство, старайте се да давате съвети само когато някой ви ги иска.

Дева

И днес далечните ви планове за работа или излизане извън страната няма да се придвижат кой знае колко напред. Семейните конфликти ще се уталожат, но няма да изчезнат напълно. Не е изключено и сами да си създадете материални проблеми, затова избягвайте да се увличате по започването на нов бизнес и влагането на пари в каквато и да е сделка. Изчакайте за след Великден. Вие сами можете да внесете успокоение и да прекратите домашните конфликти.

Везни

Изпитвате остра необходимост от пари. Някои от вас имат домашни проблеми, които могат да бъдат решени само с допълнителни средства. При други вероятно става дума за инвестиране в някакво начинание. Днес е добър ден да започнете уреждането на тези въпроси. Насочете се към смела идея, но само при положение че предварително не разгласявате за нея. Не бива непрекъснато да бързате, пресмятате, анализирате и да сте недоволни.

Скорпион

Налага се добре да прецените възможностите си, както и начините за действие, за да достигнете до добри резултати в професионалния и личния си живот след празниците. В известна степен това ще се окаже трудно, тъй като ще трябва да се съобразявате с интересите на много хора. Ако съумеете да покажете тактичността си днес, тези пречки няма да са непреодолими и ще се възползвате дори от малките възможности за реализация.

Стрелец

Днес сте странно съчетание от широка и жива интелигентност, но и горделивост. От време на време ще ви се приисква да се откроите над останалите и да властвате, а понякога и да ръководите със силови методи. Склонни сте да надценявате истинската стойност на достоянията и завоеванията си и да си мислите, че те са дълговечни. Вашата пламенност и импулсивност често отстъпват място на съмнения и униние, но в крайна сметка ще успеете.

Козирог

И днес не сте се простили с амбициозното желание да печелите повече, но за разлика от предишните дни, сега стоите по-здраво на земята. Обладани сте от предприемчивост и строга последователност в действията, с които смятате да достигнете успеха. С такава нагласа шансовете ви са най-вече на служебното поприще. Преодолели сте припряността от предишните дни и нещата около вас най-сетне се подреждат според очакванията и желанията ви за празниците.

Водолей

Всички съвместни дейности и инициативи имат голям шанс да приключат преди почивните дни с добри резултати, поне що се отнася до някаква печалба. Разчупването на закостенелите правила и норми ще се окаже полезно за вас. С буден ум и твърде логични разсъждения ще получите това, което искате, ако сте по-мълчаливи. На мнозина ще се наложи да се преборят с недоброжелателни колеги, завистливи съседи и приятели или със семейни неудачи.

Риби

Професионалните ви възможности не са лоши, но е необходимо да гледате трезво на ситуацията около вас. Мислите си, че стоите над нещата и вярвате в достижимостта на собствените си цели, така че нищо няма да е в състояние да ви отклони от тях. Нищо чудно при това да нямате нужната емоционална стабилност. Необмислени думи могат да направят безпредметни усилия, които сте положили, за да възстановите отношенията си с някого за идните дни.