Хороскоп за понеделник

Овен

През първия делничен ден установете умерено темпо на работа, което ще ви позволи от своя страна да обмислите някои свои бъдещи инициативи от професионален характер. Вероятно в близко бъдеще ще се нуждаете от повече пари, затова е наложително да се постараете да ги заслужите. Преследвайте личните си интереси в професионалната сфера, но не с цената на всичко. Няма да се сблъскате нито с големи успехи, нито с големи провали.

Телец

В началото на седмицата ще ви се наложи да приемете спокойно нуждата да направите компромиси от професионален и личен характер. Не се спирайте пред нищо, особено ако това може да гарантира постигането на желанията ви. Мнозина ще бъдат изправени пред необходимостта бързо да се справят с многобройните си задължения в работата. Стремете се да се заобикаляте с правилните партньори, за да постигнете по-добри резултати от очакванията ви.

Близнаци

Необходимо е да имате реална представа за нещата, от които се нуждаете, без да страдате от излишни илюзии. Мнозина ще се отдадат на носталгични лични спомени. Като че ли повече от всякога ще имате потребността да си дадете сметка какво сте загубили в миналото. Възможно е чак сега да осъзнаете някои свои грешки, чиито последствия понасяте в момента върху гърба си. Може да имате противоречия с приятел или интимната половинка.

Рак

Всяка задача, с която можете да се справите, трябва да бъде свършена от вас. Към края на деня ще трябва да направите и планове за следващите си ходове в службата и да потърсите нови пътища за утвърждаване. Опитайте се да си съставите ясен план за бъдещето. Не разчитайте на случайности, а поемете съдбата си в свои ръце. Мислете позитивно и вярвайте в себе си. Интензивният натоварен стил на живот, който ви налагат през целия ден звездите, ще доведат до умора.

Лъв

Стремете се да подбирате внимателно своите делови партньори и приятели. Не смятайте, че любезните с вас особи задължително ви мислят доброто. Здравето ви ще е лабилно. Повечето от вас трябва да планират до абсолютна точност предстоящите ходове в професионален, материален и личен план. В любовта по-често споделяйте чувствата и мислите, които ви вълнуват. Ще успеете да получите стабилност в ежедневието си, но не без цената на лишения.

Дева

Ще се наложи да се противопоставите на някои решения на шефовете ви, което за известно време ще ви направи черната овца в офиса. Прекалената ви отдаденост на работата и задълженията ще пречи на личния ви живот, което ще доведе до отчуждение на партньора. Проблемите ще ескалират и ще доведат до неприятни ситуации. Вие сте чувствителни и не бива да се притеснявате прекалено, за да не предизвикате влошаване на здравословното си състояние.

Везни

За съжаление няма да може да разчитате на подкрепа от страна на колеги. Някой колега ще ви дразни през целия ден. Ще установите, че всъщност той е виновен за вашето трескаво и неспокойно състояние. Ако пък поискате помощ от близки, само ще утежните положението си, защото те няма да оправдаят доверието ви и впоследствие ще се наложи да вършите работата, която сте им поверили. В заплетена ситуация може да потърсите мнението и на вашия партньор.

Скорпион

Като че ли напук още от първия ден на седмицата ще ви затрупват с много работа и допълнителни задачи. Това ще ви изнерви и ще станете сприхави и непредпазливи. Рискувате да изпуснете остра дума не там, където трябва. Ако трябва да свършите нещо, то направете само едно, но перфектно. При мнозина ще дойде добро парично възнаграждение за работа, която са свършили преди време. Почти са били загубили надежда, но тези допълнителни пари ще им дойдат добре.

Стрелец

Днес ще трябва да се примирите с новина, свързана с присъствието на неприятен за вас човек. Няма как, изтърпете това с ясното съзнание, че ще бъде за кратко време. Преценете добре с какво се заемате и колко от работата ще свършите. Опитайте се да осигурите разбирателство на работното място, защото сега имате много ангажименти в семейството си. Колегите ще ви бъдат полезни с поемането на част от вашите задължения.

Козирог

Винаги сте били реалисти и сте разсъждавали пресметливо, но сега е денят, в който трябва да пристъпите към по-активни действия. Ще се наложи да отстоявате позициите си, особено в интимната сфера. В професионално отношение ще ви възложат нови отговорности, ще трябва да се сработвате с партньори и колеги, а това няма да мине без конфликтни и напрегнати ситуации. Вие като че ли предусещате настъпващите промени и сте в напрежение.

Водолей

Вашето постоянство ще ви донесе много повече радост и удовлетворение, ако действате по точно изграден план. Не се поддавайте на инерцията в любовта. Предпазвайте се от случайни наранявания. Освободете се от вътрешните си противоречия, особено ако искате да постигнете нещо конкретно в професионален и материален план. Колкото по-пестеливи сте в думите, толкова е по-малка вероятността да издадете своя тайна на недоброжелател.

Риби

Избягвате отъпканите пътеки и се стремите да бъдете нестандартни, но съществува опасност да не се вслушвате в мнението на околните, пък били те близки и роднини, и да страдате от непрактичност при решаването на делничните си проблеми. Някои очакват добри приходи, но това няма да стане днес. В никакъв случай не отказвайте предложение за странична работа. Колкото до любовта и секса, ще трябва ясно да заявите какви са намеренията ви.