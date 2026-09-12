седмичен хороскоп

Овен

Резервирани и наблюдателни

Бъдете по-резервирани, наблюдателни, дори подозрителни през идващите дни и по-лесно ще се справите с препятствията. Трудно приемате предложения, но и с основание, защото ви изглежда, че подценяват възможностите ви. Днес мнозина ще получат известие за промяна в общ бизнес. Ще помислят за дейности с приятел в чужбина. Утре ще имате труден разговор с интимния партньор, който е твърде взискателен към вас. В понеделник ще ви предложат промяна на работата, но не мисля, че трябва да приемете. Във вторник не бъдете остри в спор, но си дайте сметка, че не ставате за съдници и арбитри. В сряда внимателно преценете всяка стъпка в бизнеса. Каквото направите, ще има дългосрочен ефект. В четвъртък мнозина ще се занимават с материален проблем, други ще са на среща във връзка с общо имущество. В петък необвързаните ще са на прага на нова връзка.

Телец

Без особени сътресения

Дните са продуктивни и благоприятни за работа. Ще трябва да сте по-търпеливи при решаването на материален въпрос. Днес на среща с приятели ще получите нужна и навременна колегиална подкрепа. Обърнете внимание и запомнете какво ви се случва утре - ще се наложи да се върнете към него. В понеделник ще работите леко, ще ви бъде приятно и интересно. Във вторник всяка идея, която ви дойде наум, ще заслужава внимание и може да стане нов добър план, а всичко, което предварително сте планирали, може да започне. В сряда не рискувайте с подписването на документ. Важни срещи и разговори за бизнеса може да се проточат, но това не бива да ви притеснява. В четвъртък не рискувайте в нищо, дори да ви се струва, че е дошло време за някаква промяна или за ново начало. Денят не предполага добро решение. Няма да е добре да завършите работната седмица с изостанали задачи.

Близнаци

Нестандартен подход

Ваши приятели и колеги може да ви обременят с проблемите си, не им обръщайте гръб. Ще се наложи да подготвяте, а и да проведете финансови операции. Позволете си нестандартен подход и върху най-дребната и случайна информация. Наблегнете на усвояването на новите технологии, те ще ви помогнат да разширите дейността си и да достигнете по-бързо до личната си победа. Днес създайте в дома си уют и ред и променете нещо в интериора. Утре подгответе домашната си програма за цялата седмица и ще сте си осигурили нужния запас от сили и средства. В понеделник не правете нищо на инат. Във вторник всички делови и лични рискове са ви противопоказни. В сряда някой ще поиска подкрепа, помогнете му. Ще е полезно и за вас, ще ви отвори път към ново поприще. В четвъртък ще сте напрегнати и разсеяни. Петък ще ви сервира конфликтна ситуация.

Рак

Не се хвърляйте в крайности

През седмицата не се хвърляйте в крайности, не залитайте с харчене и по приятни поводи, внимателно се вслушвайте във вътрешния си глас, за да стигнете до вярното решение. Тези, които имат или ще изпращат близки извън страната, да не дават воля на страховете си. Обърнете повече внимание и положете грижи за човека до вас. Днес и утре оправете отношенията с близките си, изгладете недоразуменията, върнете хармонията в дома си. В понеделник и вторник е препоръчително да се съсредоточите в рутинните задачи. Важно е да завършите всичко с изостанал срок. В сряда бъдете предпазливи в изказванията си. Една шега може да стане причина за неприятности. Не се ангажирайте със сложни финансови операции. В четвъртък покажете на шефа си как умеете да работите, ще бъдете оценени по достойнство. Петък ще е противоречив и не бива да поемате задължения. Ще приключите връзка с личност, която ви мами.

Лъв

Щурмувате високи позиции

Ще щурмувате по-високи позиции в деловата си дейност, но това трябва да става много тактично и без да стъпвате по гърбовете на другите. За много Лъвове може да се открият добри условия за нова работа, а ако са безработни, да започнат от дълго време мечтана дейност. Днес се занимавайте с младите хора около вас или с грижи на млади хора или деца от дома ви. Утре имате шанса да изкарате няколко приятни часа с приятели и колеги. В понеделник е възможно да пътувате. Във вторник ще ви стоварят тежък ангажимент, но вие ще се справите безупречно. Ще положите много усилия, те ще ви донесат успех и опит. В сряда отрежете опитите на роднина да ви използва. В четвъртък успешно ще започнете голям ремонт. В петък се постарайте да се оградите от суетни и ненужни контакти. Само ще ви изморят и ще ви загубят времето.

Дева

Доставяте си удовлетворение

Каквото и да правите - да се наслаждавате на туристически забележителности или да работите усилено и изморително - вашата дейност ще бъде плодотворна и ще ви донесе удовлетворение. Ще сте работоспособни, което ще подпомогне и деловата, и творческата ви дейност. Мобилизирайте уменията си да се разбирате с хората и търпеливо да изчаквате времето на подходящия и безопасен ход. Посветете повече време на семейството и близките си. Ако днес пътувате, макар и на къси пътища, всяка среща по пътя ще ви донесе нещо приятно. Утре се постарайте да не засягате близките и любими хора. В понеделник трудности ще имат тези, които се готвят за конкурси и изпити. Бъдете упорити. Във вторник трябва да сте мълчаливи, за да чувате и да осмисляте чутото. В сряда не допускайте да ви ръководи инатът. В четвъртък не купувайте и не продавайте недвижимо имущество. В петък вечерта обсъдете проблемите си с тях.

Везни

Делови и любовни проблеми

Вероятно нови хора ще изиграят съществена роля за кариерата или за реализацията на идеите ви. Възможно е ситуацията да изиска от вас много висока работоспособност. Ще ви принуждават да участвате в спорове, запазете неутралитет, но ако е невъзможно да избегнете спора, бъдете внимателни. На много от вас ще предложат специализация. Деловите ви проблеми ще ви създадат трудности в любовта. Днес и утре се опитайте да нормализирате отношенията си с любимия човек. В понеделник не рискувайте, за да нямате финансови проблеми. Във вторник нещо неизяснено ще вдигне напрежението в дейността ви. Сряда ще ви зарадва с интересна полезна информация. В четвъртък не обръщайте всичко с главата надолу в офиса, ще предизвикате хаос с ненавременните промени. В петък планирайте или тръгнете на път - колкото за работа, толкова и за удоволствие.

Скорпион

Оптимисти и с чувство за хумор

Бъдете оптимисти и с чувство за хумор и ще постигнете желания успех и обществено признание. Запазете в тайна плановете си, за да можете да ги обмислите спокойно и да ги превърнете в действителност. Важно е да си осигурите време за неща, които ви доставят удоволствие. Очертават се срещи с хора, които не сте виждали отдавна. Родените през октомври ще ги измъчва преумора. Родените през ноември ще имат грижи със здравето си. Днес сами или с колеги ще обмисляте промени в организацията на работата ви. Утре почивайте - както ви се иска и както умеете, защото още в понеделник работата ще ви затрупа. Във вторник и сряда организационни проблеми ще се решават трудно и с много усилия от ваша страна. Ще срещнете максимален отпор. В четвъртък не зацикляйте в текущите проблеми, по-добре е да се заемете с нещо по-приятно.

Стрелец

Усъвършенствате се

Дните са подходящи за саморазвитие и самоусъвършенстване. Ще се появят нови идеи, които ще позволят талантът ви да блесне напълно. Познавате себе си добре, реално преценете силите си и не обещавайте това, което не можете да изпълните. Днес не обръщайте внимание на дребни неудобства. Внимавайте с алкохола и избягвайте разправиите. Утре излезте сред природата, дори и само за час. В понеделник ще направите сполучливи капиталовложения. Помислете за промяна или за разширяване на бизнеса ви. За вторник е вероятно делово, но и приятно пътуване, което ще завърши с ново приятелство. Не бъдете разточителни. В сряда и до края на седмицата няма да имате делови неприятности. Очертава се възможност да пътувате в чужбина. В четвъртък самотните да обърнат внимание на личност, която се интересува от тях. В петък, каквото и да ви се случи, ще ви помогнат приятелите.

Козирог

Избягвайте импулсивните действия

През тази седмица избягвайте импулсивните решения и действия. Не допускайте и непоследователност в поведението си, защото седмицата ще е наситена с много събития. Днес посветете деня на дома си и на реда в него, а утре - на семейството и приятели, и няма да съжалявате за това. Вечерта някои могат да имат неочаквани гости. В понеделник ще избухне неочакван и сякаш от нищото скандал, който трябва много бързо да приключи и да не го превръщате във война. Във вторник хора от път ще предизвикат интереса ви. От сряда започва много успешен период за вас. А в самия ден всичко, което започнете, ще е с добър край. Проверявайте внимателно всяка постъпваща информация. В четвъртък при всяка трудност може да разчитате на приятелите си. Петък е подходящ ден да завършите започнати дела, недовършени задачи, изостанали срокове. През цялата седмица каквото сте запланували, ще стане.

Водолей

Пазите интересите си

Постарайте се да запазите интересите си. Периодът ще е щедър откъм контакти, но и откъм проблеми. Ако разнасяте чужди тайни, не очаквайте лесни дни. Дори да не ви се иска, самите събития ще ви карат да сте активни, внимателни и да действате бързо. Днес е може би единственият ден, в който ще можете да се отпуснете и порадвате на спокойствие и тишина. Неделя пък е подходяща за нещо, което ще направите с желание. В понеделник мнозина или ще са на нова работа, или ще трябва да дадат бърз отговор. Съсредоточете се във вторник и ще реализирате плановете си. В сряда ще ви затрупа работа, но всяка от тях ще се окаже важна и ще ви носи перспективи. В четвъртък всички около вас ще изпитат твърдостта ви, но на моменти ще е повече от нужното. В четвъртък огледайте плановете си за близкото бъдеще. В петък се занимавайте по възможност с рутинна работа и не оставайте до късно в офиса.

Риби

Влияние и лично обаяние

През всеки ден на тази седмица ще усещате влиянието и личното си обаяние над другите. Вниманието ви към мнението на околните само ще затвърди доброто ви положение. Повечето Риби и днес, и утре ще са ангажирани със служебни дела. В понеделник ваше оригинално предложение ще се приеме с недоверие от колегите ви, но единствено то ще разреши трудна ситуация. Във вторник не рискувайте с нищо, особено с финансови операции, без подкрепа на висшестоящи. В сряда ще ви предложат допълнителна работа, но приемете само ако сте сигурни, че ви харесва и че ще се справите. В четвъртък не поемайте допълнителни служебни задачи и ангажименти, ще се превърнат в непосилно бреме за вас. В петък не работете под натиск, не правете планове за следващата седмица, само довършвайте започнатото. Помислете върху някои лични проблеми и потърсете изход да се измъкнете от тях.