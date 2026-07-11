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Седмичен хороскоп

Днес, 09:00
Pixabay

Овен

Добро развитие

Едва ли трябва да се притеснявате от неуспех през идващите седем дни. Такъв няма да има. Ще сте зарадвани от новини за бизнеса ви, ще бъдете натоварени с допълнителна работа и ще трябва да стоите до късно в службата си. Заради всевъзможните задачи ще отложите срещи с приятели и ще пожертвате личните си планове в интерес на службата. Не бъдете недоволни. Трудът ви ще бъде възнаграден пребогато. За едни днес и утре са спокойни и ведри, докато други ще се отдадат на бизнес планове и стратегия. Понеделник е труден. Пазете се от заблуди и самоизмами. Във вторник ще проявите много мнителност и недоверие. В сряда чакайте добри новини. Четвъртък е благоприятен, но петък идва с проблеми.

 

Телец

Според вътрешния си глас

За вас седмицата ще се характеризира с подем. Ще повярвате в пророческите си способности, когато деловите прогнози се сбъднат. Следвайте вътрешния си глас в бизнеса. За някои не е изключена голяма промяна в делово отношение. Други ще бъдат подложени на любовни терзания. Работещите с администрацията ще бъдат ангажирани с набавяне на документи или подредбата им. Събота е хубава, а неделя ви носи новини и предложения. В понеделник ще се заемете с реорганизация. Вторник е тежък. Сряда ще ви радва с успех, което в не по-малка степен важи и за четвъртък. Петък е малко потискащ.

 

Близнаци

Плановете ви се объркват

Предна позиция през седмицата заемат контактите по финансови и материални въпроси. Партньори няма да изпълнят обещанията си, уговорена среща няма да се състои, делови планове ще се объркат. Ако се притесните и изпаднете в паника, нещата още повече ще се усложнят. Опитайте се да го преодолеете. С удвоени сили ще действате още в понеделник. Вторник се свързва с радостни новини от служебно естество. В сряда бъдете по-сдържани. Четвъртък ще е ден за надежда. Опитайте се да влезете във връзка с хора, които могат да ви помогнат. Петък на мнозина ще донесе паричен успех, но не е изключено той да е придружен от важна информация, която по-късно ще ви е от полза. В събота и неделя любовни неприятности.

 

Рак

Склонни към отлагане

Мрачното настроение от предишните дни ще бъде напълно изтрито. Звездите ви вещаят успешна изява и реализация във финансово отношение. Късмет ще имат хората, които работят в сферата на финансите. Търговците ще получат печалби от краткосрочни сделки и ще успеят да разширят бизнеса си. Очертава се спречкване между роднини, но намесата на близък ще го разреши благоприятно за вас. Едва към края на седмицата ще си отдъхнете и мнозина ще бъдат зарадвани с делови съобщения. Събота е трудна, а неделя ще ви зарадва с известие. Понеделник е благоприятен в служебен план. Контакти определят вторник, а сряда е плътно ангажирана. Запознанство характеризира четвъртък, а петък носи любовен и материален успех.

 

Лъв

Печелите от сделка

За вас се очертава ползотворна седмица, която ще донесе по всички въпроси, които ви вълнуват, развитие и парични придобивки. Няма да мине съвсем безоблачно и ще трябва да преодолявате трудности, но ще се справите. Мнозина ще спечелят от финансова сделка. Късметът в начинанието ще ви даде стимул повторно да рискувате. Деловите ви качества ще са оценени високо. В днешната събота и утре ще търсите уединение, а някои ще се държат като обидени деца. Понеделник е спокоен и уравновесен, което за мнозина продължава и във вторник. Сряда носи новости. Не се колебайте да ги приемете. Четвъртък е доста тежък, а в петък ви предстоят силни емоционални вълнения.

 

Дева

Действайте, а не се колебайте

През тази седмица ще се наложи да решавате важни финансови и делови задачи. Ако положите повече старание, отплатата ви ще е реализация, която ще продължи до края на месеца. Успехът ви е гарантиран, но ще ви се наложи да претеглите добре всички "за" и "против". Чрез ползотворни контакти ще се доближите до нови възможности за разширяване на периметъра, в който действате. Родените в средата на знака ще са обхванати от съмнения и ще търсят подкрепата на надежден партньор. Не се колебайте, а действайте. Понеделник е благоприятен и ви носи успех във всичко. Не по-малка благодат носят вторник и сряда, но в четвъртък ще проявите леност в делата си. Петък ви предоставя шанс за напредък в интересуваща ви сфера.

Везни

Успешен договор

През идващата седмица не е изключено да се сблъскате с необходимостта от задълбочено осмисляне на даден факт и прецизирането му. Ще имате много контакти, които обаче ще са по-скоро за решаване на проблеми. Характерни за периода са пътувания и редица контакти, които имат отношение към делата ви и водят до материални придобивки. Планетите ви гарантират успех във всяко начинание. Сряда ще зарадва мнозина от вас с важно съобщение. В четвъртък започвате да работите по подписания във вторник проект. В петък отново ще бъдете зарадвани с материални придобивки. Има опасност обаче от ядове от домашно естество.

Скорпион

Добри делови позиции

Не пропускайте през тази седмица да анализирате деловия си живот. За да имате пълна сполука, е необходимо да отстраните някои слабости и пречки. Имате късмет и ще ви върви във всичко. Успех през седмицата ще имат спортистите и учените, както и всички хора, верни на хобито си. В днешния ден мнозина предстои утвърждаване на деловия ви напредък, а неделята ще ви позволи творческа изява. Тя обаче може да донесе ядове, ако не се предпазите от негативни настроения. Понеделник ви дава шанс за ново начало. Вторник е благоприятен за печалби, каквато всъщност се оказва и сряда. Четвъртък е напрегнат, а в петък ще достигнете до разбирателство с някого.

Стрелец

Дните летят

Тази седмица ще премине неусетно за вас. Активността ви ще бъде изразителна както в службата и дома, така и при решаването на лични въпроси. Не е изключено и да се сблъскате с трудности, които ще ви разколебаят. Те бързо ще отминават и скоро ще се оказвате на гребена на вълната. През уикенда ще бъдете с приятна компания. Днешният ден ви предоставя възможност за интимни контакти. В неделя ще ви зарадва новина. Някои ще пътуват. Понеделник и вторник са неприятни. Пазете се от скандали. В сряда ще обмисляте ситуация от лично естество. Труден и нервен се оказва и четвъртък. Петък ще е хубав за достигане до разбирателство с някого.

Козирог

Стегнати и безкомпромисни

Ако действате стегнато и безкомпромисно по всички задачи, които ще се наложи да решите, седмичният период ще бъде успешен. За някои е вероятно запознанство с човек от бизнеса, което ще е причина за внезапно пътуване. Седмицата е подходяща за купуване на недвижима собственост. Юристи и медици ще получат заслужена награда за труда си. Събота е благоприятна за материални дела, а в неделя се очертават контакти. Понеделник ще премине успешно, а вторник ще ви зарадва с делово известие. В сряда ще действате активно и ще имате контакти с административни ръководители или с юристи. Четвъртък ще ви донесе парични печалби, а петък е натоварен със задачи.

Водолей

Шанс за нова реализация

Всички от зодията имат шанс да се реализират по нов начин или просто да поставят ново начало в развитието си. През тази седмица повечето от вас ще приключат с изпълнението на важен проект, но трудът им ще бъде възнаграден по-късно. Като цяло всички дни са много добри за провеждане на преговори. Работата, с която сте се заели, ще ви донесе добър, и то постоянен доход. Периодът се характеризира с успешни делови контакти. В днешната събота избягвайте конфронтацията вкъщи, а неделята е за отдих и развлечения. Делови контакти определят понеделник, а вторник ще бъде емоционално обвързан. Сряда се оказва по-спокойна, а в четвъртък ще действате мощно и енергично по задачите си. Петък се свързва с пътуване и делови успехи.

 

Риби

Временно отстъпете

Звездите ви дават шанс да започнете нещо ново през тази седмица. Сега за вас е добре да направите някои промени в организацията на работата си, като щателно прецените всичко, с което разполагате като позиции и предимства, и да пристъпите към реорганизация. Ако сключите договор, е необходимо да се съгласите на компромиси. Към края на седмицата ще сте много натоварени и се пригответе за активни действия. Съботата отново ще бъде печеливша за вас. В неделя се отдайте на любов. Понеделник ви предоставя нови предизвикателства, а вторник се оказва доста емоционален. Сряда ще ви радва с успех. Четвъртък ви изяснява важен въпрос. В петък ще пътувате.

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