Хороскоп за сряда

Овен

Не бива да отлагате нищо, което смятате, че като решение е правилно, защото времето няма да ви прости. Натиснете педалите, разпределете задачите, които могат да се свършат и от други хора. Една от срещите ви днес ще е съдбоносна. Ще ви посети човек, който ще е готов да ви предостави средства и пълномощия за обща дейност. Обмислете добре детайлите. Предложението е толкова привлекателно, че си струва риска.

Телец

Ще се опитвате да командвате собствените си ангажименти и няма да успявате, неволно ще се подчините на чужда програма. Това ще ви изнерви до крайност, но не бива да давате воля на чувствата си. Днес за някои ще се реши участието им в начинание, което може да им донесе пари, работа и сигурност през идващите месеци. Ако някой ви предлага съвместна сделка или да му помогнете в пласирането на стока, ще спечелите повече от очакваното.

Близнаци

Слагате ред в офиса си, а ако работите за друг, с лекота изяснявате задачите си и тяхното изпълнение, и отношенията с колегите. Време беше да спрете с поемането на чужди отговорности. Много от вас днес ще преживеят светкавицата на влюбване от пръв поглед. Вторият поглед ще ви заведе в леглото или пред олтара. Днес това е най-важната територия за мнозина от вас, не правете фасони, не се сърдете, обичайте и позволете да ви обичат.

Рак

Не правете днес компромиси с това или заради това, което вече не ви привлича. Печелите битка в единоборство. Навлизате в силен период на нови връзки и възможности и в деловия, и в личния си живот и не ги проваляйте от дребни сметки и напразни страхове. Ако вече сте обвързани и сте направили грешна стъпка или се сърдите за нещо, време е да се извините и да се обърнете към човека до вас, защото добре съзнавате значението му в живота ви.

Лъв

Много от вас с творчески професии ще имат публични изяви с добри оценки. Тези, които са се доверили на организаторския талант на Козирог и са го послушали, ще претърпят неудача. Отдавна е трябвало сами да се грижите за себе си и собствения си труд. Ще получите покана отдалеч, приемете я за каквото и да се отнася, стига да ви предлага възможности за изява. Този ден ви носи покровителство дори ако не го искате или не го усещате в момента.

Дева

Днес не бива да водите дела, няма да спечелите, дори има опасност нещо да се обърка още повече. Не се занимавайте с анализ или подписване на финансови документи, възложете работата по тях на специалист. Случайна среща със стар познат може да обърне деловата ви ориентация. Подчертан успех ще имат механици, техници, спортисти и свързаните с религията. Интуицията ви ще работи добре, вслушайте се в нея. Забравете за малко критичния си ум.

Везни

Всички договори, които ще получите или ще предложите за подписване, ще бъдат съставени перфектно и ще ви донесат печалби и признание за прецизност и професионализъм. Отказвате се от нещо, точно където трябва и когато трябва. На интервюта или кастинги ще изберат вас измежду доста кандидати и това не само ще ви поласкае, но и леко ще ви стъписа. Хората на изкуството имат шансове за успех, да се огледат обаче и за нови територии за изява.

Скорпион

Всичко става много трудно днес. Проектите ви не се финансират, спонсорите ви се отдръпват, на конкурси и изпити не се представяте особено добре. На всяка крачка срещате спънки, всичко сякаш е срещу вас. Обаждат се стари хронични болежки, връщат ви предложение с неодобрение. Затваряте се в себе си и си ближете раните. Може би е добре точно такова поведение. Ако имате човек, с когото ви върви, посетете го, изплачете се на приятел - ще ви олекне.

Стрелец

Днес зацикляте и в бизнеса, и в любовта. Не е трябвало да отлагате нищо отпреди точно за днес, а дори и за утре. Но ако вече сте го направили, на всяка цена трябва да свършите определеното. Вие добре умеете да маневрирате. Днес ще се наложи да приложите това си умение. Отдайте се на анализи и оглеждане на фактите - вие умеете да го правите. Това ще ви очертае реална картина на бизнеса ви в момента и ще ви даде добра основа за бъдещето.

Козирог

В днешната сряда получавате втори шанс за желана работа и за истинска любов. Не бива да изпускате шанса, особено за работа. Това, което търсите, ще ви достави истинско удоволствие като занимание, но ще ви удовлетвори и като заплащане. Каквото и да направите, ще ви донесе успех. Неприятностите са зад и пред вас, но сега късметът е на рамото ви, не му позволявайте да отлети. Съсредоточете се в дребните неща на работното си място.

Водолей

Денят ви няма да е добър. Не можете да се съсредоточите и правите гафове. По-добре не работете отговорни неща, правете нещо рутинно и самостоятелно. Работата в колектив няма да е резултатна за вас. Ако имате възможност, излезте от офиса си по-рано и се разходете или си уредете среща с приятел, на когото да излеете мъката си. Не прекалявайте с алкохола, нито пък приемайте ухажване на непознати. Мимолетните връзки крият за вас опасности.

Риби

На работното ви място ще има напрежение от неочаквана ситуация, която идва отвън. Ще трябва много бързо да се реагира на създалото се напрежение. Действайте без забавяне. Подобно нещо ще се случи на хора с униформа и на тези, свързани със здравеопазването. Не разчитайте на обществения транспорт, ако ще трябва да пътувате. Не се осланяйте прекалено и на помощта на държавни органи, създайте си сами организация, иначе няма да се справите.