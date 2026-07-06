Седмичен хороскоп

Овен

Бивало е и по-добре

Разнопосочното влияние на планетите ви обещава объркана седмица. Те ще ви дават сила и вещаят успехи в начинанията ви, но ретроградният Сатурн ще ви дърпа назад и това обещава известно раздвоение и неувереност в действията ви. Почти сигурно ще трябва да се разделите с доста илюзии и да ходите здраво по земята. Причина за колебанията в настроенията ви най-вероятно ще бъде чувството, че сте правили и по-успешни неща. Ще трябва да се примирите с мисълта, че невинаги може да бъдете от слънчевата страна на живота. Въпреки недотам благоприятните обстоятелства ще успеете да запазите оптимизма си. В интимния си живот направете всичко, което зависи от вас, за да станат връзките ви още по-романтични и горещи. Понеделник е сполучлив, а вторник ви носи ядове. Разочарования ви поднася сряда. В четвъртък ще имате променливо настроение, а в петък ще решите проблем.

Телец

Емоционални връзки

Звездните влияния ви правят работоспособни, но и раздразнителни. Ако се покажете склонни на компромиси, позициите ви ще отслабнат. Очертават се разногласия и спорове на работното място. Трябва твърдо да отстоявате мненията си, защото в повечето случаи ще се окаже, че вие сте прави. Ще получите нови интелектуални сили. Седмицата ще бъде доста благоприятна за творците. Емоционалните ви връзки ще бъдат оживени, флиртовете и романтичните отношения ще повишат тонуса ви и това ще се отрази благоприятно на самочувствието. Времето вече е подходящо за пътувания и мнозина ще се възползват. Тъкмо заради тях всичко ще бъде по-вълнуващо, а вие обичате предизвикателствата. Приятелски разговор ще ви впечатли във вторник, а сряда изобилства от възможности за придобивки. Новини ви носи четвъртък, а петък ще бъде любовен.

Близнаци

Борба за позиции

През цялата седмица ще сте борбено настроени. Ще мобилизирате всичките си физически и интелектуални сили, за да запазите позиции и да преодолеете препятствията, които се очертават както в работата, така и в личния живот. Едва към края на седмицата напрежението около вас ще утихне и ще можете да помислите за пълноценна почивка. През седемте дни звездите ви вещаят засилени контакти. Не е изключено те да доведат до нови професионални ангажименти, които ще ви открият непозната територия за развитие. Преценете добре шансовете си, защото, ако ги пропуснете, ще трябва доста да чакате, докато се появят нови. По-късно със съжаление може да установите, че вашата незаинтересованост е била най-големият ви неприятел. Сряда ви носи успехи, а някои ще пътуват. Материални загуби съпровождат четвъртък, а петък предизвестява за кавги с някого.

Рак

Комфорт около вас

Звездното влияние през седмицата е благоприятно за всички представители на зодията. Ще се чувствате в ненарушим комфорт. Ще ви обземе желание да се радвате на живота и ще покажете необичайна за вас сила. Най-добре е да укротите темпото, но това трудно ще ви се отдаде, защото чувствата ще доминират над разума. Някои може да бъдат развълнувани от нова интимна връзка, която може да стане причина за генерални промени в живота им. Добре е да обърнете внимание на собственото си здраве. Емоциите ви ще бъдат в повече и това може да ви изтощи. Доста движение и успешни дела, свързани с парични постъпления, характеризират почивните дни. Делова сполука, а за някои и пътуване определят понеделник. За вторник и сряда отново са валидни паричните печалби. В четвъртък ще решите проблем, а петък ви носи известие.

Лъв

Преодолявате препятствия

Въпреки че ще проявявате ту леност, ту прекомерна активност, ще започнете седмицата с финансови постъпления. Ще получите подкрепата на приятелите, ако се заемете със сериозен проект. Това ще ви помогне да преодолеете препятствията. Седмицата ще ви даде възможности, без вие да сте си давали труда да стигнете до тях. Проявете повече дискретност. Овладейте емоциите си, защото съществува риск да бъдете разбрани погрешно. Борбената ви натура трябва да бъде насочена към защита на собствените ви интереси. Най-вероятно влиятелна личност ще разреши проблемите ви. Към края на седмицата може да се изправите пред конфликти в интимния живот, но следващата седмица ще ги разреши. Вторник ще е емоционален. Сряда ще ви изненада със задачи. С компромис се характеризира четвъртък, а в петък очаквайте съобщение.

Дева

Щедра седмица

Тази седмица ще се окаже щедра откъм успехи за вас. Комбинацията на звездите ви дава шансове. Отвсякъде ще получавате импулси, които ще ви окуражават. Планирайте ангажиментите, не се отказвайте да рискувате и ще успеете да постигнете много. В работата ще се наложите над конкурентите си. Пречка може да се окаже емоционалната ви нестабилност, но здравият разум едва ли ще допусне да надделеят чувствата. Краят на идващите седем дни ще ви донесе ведрост, оптимизъм и пари, за да си позволите едно приятно пътуване. Тогава ще видите плодовете на усилията си и ще се уверите в щедростта на съдбата към вас. Уикендът е напрегнат и зает. В понеделник възникват проблеми. Печеливш е вторник, а сряда е за контакти. Решителност и настойчивост са демонстрираните качества от мнозина в четвъртък. Петък ви носи запознанство.

Везни

Върви ви в търговия и на пари

Предстои ви успешен период, свързан с търговия, пари и интелектуални начинания. Изявата ви в професионален план, започнала през отминаващата седмица, продължава. Събитията на работното ви място ще се развиват изцяло във ваша полза. За мнозина не са изключени и възможности за работа. Ще успеете да спечелите приятели със спонтанността и обаятелното си поведение. С удоволствие ще откриете, че мнозина имат нужда от вашето приятелство, съвет или компания. Новото приятелство, което можете да завържете тези дни, има всички шансове да трае дълго. Няма да имате притеснения във финансов план, напротив, твърде вероятно е да обмисляте по-сериозни вложения. В понеделник ще вземете важно решение. Вторник е успешен. Сряда е характерна със съобщения и оферти. Някои факти ще ви изненадат в четвъртък.

Скорпион

Ново самочувствие

Интуицията ви ще работи безпогрешно, тонусът ви ще бъде за завиждане. Ще вземате най-правилните решения, в очите на хората около вас ще се покажете в най-добрата си светлина по отношение на работата. Това ще ви даде самочувствие и ще се почувствате галеници на съдбата. Мнозина ще се съобразяват с вашите мнения, напътствия, а дори и настроения. Излишно е да се вслушвате, защото ще действате в правилната посока. Шансът ви да успеете в доста начинания е голям. Случайни ситуации ще ви помогнат да установите връзки, които ще са полезни в бъдеще. Ще изявите доста от заложбите си, които биха ви донесли добър доход или усещането, че сте полезни на другите. Твърде вероятно е да започнете и някоя хубава любовна история. Ще разберете, че отношението на някого към вас не е такова, каквото ви го представя.

Стрелец

Изпитания и добри промени

Седмицата ще ви подложи на изпитания, но и на положителни промени. Щете, не щете, те ще бележат и парите ви, и интимния ви свят, и областта на чувствата. Промените обаче няма да засегнат професионалния ви живот - в работата ви не всичко ще върви гладко. Напрегната ситуация в службата ви изнервя и можете да вземете неправилно решение. Хората на изкуството обаче са в подем. Проявете по-голямо внимание към търговските или финансовите си операции. Седмицата не е подходяща за експерименти. Голяма вероятност за сключване на успешни договори има около края на седмицата. Авантюристичният ви дух ви тласка към необмислени постъпки в интимната сфера. За сметка на това ще се радвате на добро здраве. Понеделник и вторник са доста делови и успешни, но четвъртък е много напрегнат. В петък ще правите избор.

Козирог

Кариерата ви се развива

Кариерата ви ще се развива, ако проявите прозорливост. Опитайте се да изявите потенциала си. Постепенно увеличавате оборотите и това дава отражение и върху доходите ви. Някои от вас ще реализират идея за собствен бизнес. Ще се стопи дистанцията между вас и околните, размразява се любовният и колегиалният климат, оживяват се търговски, финансови и посреднически операции, в основата на които са представители на зодията. Разминаванията и неразбориите вкъщи могат да окажат потискащо въздействие върху изявите ви. Леките проблеми в семейството около 23-ти не бива да ви притесняват - разрешаването им ще бъде във ваша полза. Интимните отношения при несемейните обаче ще им доставят истинско удоволствие. В неделя и понеделник водите важни разговори. В сряда ще научите новина. Петък ви предоставя избор.

Водолей

Далеч от скуката

Седмицата ще бъде натоварена, но не и скучна за вас. Намерете равновесието между интересите си и поривите на душата. Позакъснелият ви късмет ще ви помогне да оправите нещата, но ще запазите неприятно усещане, че някой ви е изиграл. Не показвайте тежкия си нрав и овладейте положението. Имате възможност за страничен бизнес и ще бъде глупаво да я пропуснете. Възможно е да ви подхлъзнат лъжливи илюзии и обещания. Не се увличайте по външния блясък на нещата, а вярвайте на себе си и изпитани партньорства. Интимните ви отношения зависят изцяло от вас. Новини и запознанство характеризират уикенда. В понеделник ще водите преговори. Във вторник решавате проблеми, а сряда ви носи печалби. Четвъртък е натоварен. Преценявайки правилно обстановката в петък, ще направите отстъпление, за да си осигурите придвижване напред.

Риби

Труд и лишения

Верни на зодиакалната си характеристика, ще поискате да се потопите в чар и добродушие, да останете безразлични към забрани и ограничения, но ще трябва да се борите със зъби и нокти, за да изплувате на повърхността. В професията ще се издигнете с труд и лишения. През седмицата често няма да ви се работи и вместо това ще витаете в облаците. Вероятно ще губите пари, вместо да печелите, защото няма да проявявате разум при вземане на решения по финансови въпроси. Звездите предупреждават да не влагате пари в бизнес, свързан с чужбина. Обичайният ви начин на живот може да бъде нарушен от неочакван авантюризъм. Ще почувствате сексуални желания, които вероятно ще реализирате. В понеделник ще обмисляте важен въпрос. Вторник е напрегнат. В сряда действате успешно. Четвъртък ви носи новини, а петък - положителни промени.