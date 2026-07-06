Хороскоп за понеделник

Овен

Голяма част от деня ще посветите на делово предложение, което ще ви направят още в първите работни часове. То ще ви привлича с предизвикателствата, които ви поставя, и в същото време ще ви плаши с неизвестността, защото ще е в не съвсем разработена и позната ви професионална област. Не говорете полуистини, по-добре си мълчете или отлагайте разговори. В личния си живот мъжете ще се радват на внимание.

Телец

Не започвайте деня с нови задачи, ако не са спешни и ако не ви притискат срокове. Ще се справите с всичко, което ще се изпречи на пътя ви, ако проявите търпение и се задълбочите в задачите си. Много от вас ще се окажат в центъра на напрежение, свързано с вземането на важно за всички решение. Премислете добре, преди да направите предложението си. Ако през празничните дни сте имали търкания с любимия човек, постарайте се да ги изгладите днес.

Близнаци

Денят ви ще бъде посветен основно на документи и пари - едното ще подреждате, другото ще разпределяте по пера съобразно бюджета си. Може да се каже, че ще имате един успешен понеделник. В края му са възможни и материални придобивки. Пазете се от кражба на улицата или в превозно средство. В края на деня ще разберете за някаква промяна в деловата ви дейност, която ще ви изненада приятно.

Рак

Седмицата ви ще започне с важни разговори, които ще завършат с подписването на договори. Това е плод на продължителна работа и ще останете доволни от себе си и колегите. Денят е подходящ за самореклама, стига да я правите умело. Каквото направите днес, ще ви показва в добра светлина. Ако се налага на работното си място да воювате за някаква идея, свързана с проекти за бъдещето на деловата ви дейност, отстоявайте мнението си.

Лъв

Седмицата започва напрегнато за вас. Разговори, недомлъвки, недовършени задачи - това ще ви се стовари в ранните часове. Дейността ви до обяд няма да е успешна, ще се връщате многократно към едни и същи въпроси, с раздразнение ще участвате в безплодни разговори. Но следобедът ви ще бъде приятен - ще се върнете към стар приятел, любим човек или предишна работа. Успешни неща от миналото са на път да станат настояще.

Дева

Дълго време отлагани проблеми днес ще се проявят. Ще се наложи да решавате точно това, което пренебрегвахте в предишни периоди. Околните няма да го приемат с разбиране и са възможни усложнения в отношенията ви с колеги или делови партньори. Ще се наложи да обяснявате, да убеждавате и накрая да се заемете сами с по-отговорната работа. До края на деня нещата ще се изгладят, но ще получите урок и занапред ще се стараете да не изоставяте нищо важно.

Везни

Днешният ден ще ви поднесе срещи с хора, които ще искат от вас внимание, пари или помощ. Повечето от тях не го заслужават. Не отказвайте грубо, но намерете начин да не поемате никакви ангажименти, няма да е добре за вас, ако се натоварите с тези делови контакти. На Везните, родени през септември, звездите дават отлични условия да разгърнат съвместна работа със съдружници и партньори, особено за тези, които са в собствен бизнес.

Скорпион

Седмицата ви ще започне с голямо натоварване. Ще се заемете с довършване на спешни задачи, ще проведете срещи, които не са предварително договорени, и това ще ви натовари. Въпреки напрежението ще посветите следобеда на предстоящия старт на ново начинание, което отдавна подготвяте. За много от вас днешните нови запознанства ще се задълбочат и ще оставят следи в живота ви. Късния следобед и вечерта ще посветите на фамилията си.

Стрелец

Днес се движите с късмета си на рамото. Уговорените ви срещи ще протичат, както сте ги запланували. Ще ви се иска да свършите всичко, което сте си наумили. Ще се чувствате сигурни и силни, но по-добре е важните разговори с отговорни хора - съдружници или партньори, за които знаете, че не сте добре подготвени, да отложите. Не разчитайте на дарбата си да импровизирате. Денят е подходящ за обществени изяви след трите празнични дни.

Козирог

Внезапно възникнал конфликт на работното място ще ви постави в неведение как да постъпите. Все още не са ви ясни корените и истинските причини за конфликта. Ще проведете разговори с колегите си, но те няма да дадат резултат. Най-добрата позиция за вас е да не се намесвате активно в конфликта. Родените през януари днес да направят отдавна подготвяно делово посещение. Резултатите ще се видят още след два-три дни или до края на седмицата.

Водолей

Днес ще ви атакуват хора, които настоятелно ще искат да ви станат съдружници или партньори. Внимателно проучете що за дела вършат и какво движи интереса им към вас. Не се доверявайте на първите си впечатления и на сладките им приказки и обещания. Подготвяте мащабно начинание и всичко друго ви се струва дребно, но това може да ви постави пред неприятна, заплетена ситуация. Започвате работа по финансови документи.

Риби

Денят ще започне напрегнато и ще продължи така до края. Срещи, част от които ще са отлагани в друго време и от други хора, ще се наложи да проведете вие. Работите с пълен капацитет и това ви изнервя. Напрежението ви се прехвърля и върху колегите ви, които пряко са свързани или в момента работят с вас. Всичко, което правите днес, ще завърши успешно, но в края на деня ще се чувствате изтощени и ще имате чувството, че нещо ви се губи.