Хороскоп за вторник

Овен

Напълно възможно е да имате желание да се отдадете на по-приятни занимания от работните, но едва ли ще ви се открие тази възможност, особено ако не приключите с текущите си задължения според плановете си. Избягвайте да демонстрирате недоволството, с което сте изпълнени, към подчинени и делови партньори. Намерете начин сами да осъществите проектите си и не се опитвайте да промените начина на мислене на заобикалящите ви.

Телец

При мнозина общественият живот ще е наситен със събития. Възможни са срещи и новини, които ще изиграят важна и позитивна роля в материален и професионален план в най-скоро време. Не отлагайте провеждането на важните разговори от делови характер, независимо дали ще ги осъществите очи в очи, по телефона, или ще предпочетете да заложите на кореспонденцията. Шансовете ви за успех ще са повече от добри.

Близнаци

Днес доброто ви професионално израстване ще е пряко свързано и с възможността да увеличите приходите си. В случай че приемете отправеното ви предизвикателство да бъдете новатори и откриватели на работното си място, при всяко едно положение ще имате успех със започнатите от вас инициативи. Ще имате възможност също така да увеличите значително приходите си в материалната сфера след реалните възможности за дългосрочен договор.

Рак

Протекцията и сигурността ще идват от вас самите, така че не се отказвайте да следвате сърцето, разума и шестото си чувство, тъй като вие можете да сте си в истинска помощ, особено когато става въпрос за покоряването на поредния връх. На някои може да се наложи да раздвоят вниманието си в няколко посоки, за да могат да постигнат желаното в професионалната сфера. Изключително важно ще е да направите цялостна равносметка за постигнатото от вас.

Лъв

Стремете се да вниквате в дълбочина в проблемите, с които се сблъсквате, за да се освободите от тях, преди да са нанесли по-сериозни вреди. В работата премахвайте възникналите недоразумения навреме. Мнозина от знака ще се сблъскат със закъснения на очакваните от тях резултати в професионалната сфера. Вероятно именно това ще се превърне и в основната причина да намалите темпото на работа и да се освободите от настъпилото объркване.

Дева

Ще разполагате с благоприятни случаи, които трябва да използвате в своя полза. Придвижете реализацията си в положителна посока, дори и това да ви коства непредвидени затруднения. Мнозина ще се нуждаят от правилна нагласа в професионалната сфера, за да се справят със задълженията си. Стремете се да утвърждавате името си и да изграждате работещ за вас имидж. Опитайте се да сте на ниво във всеки един момент, защото усилията ви ще бъдат възнаградени.

Везни

Осъществяването на проектите ви в професионалната сфера ще зависи до голяма степен от умението ви да работите в екип. Постигнатите от вас резултати ще са предимно от положителен характер, което ще ви вдъхне по-голяма увереност. Преценете внимателно необходимостта от някои крупни покупки, които сте планирали. Проверявайте по няколко пъти извършените операции, особено ако естеството на работата ви предполага да боравите с крупни суми.

Скорпион

Пригответе се за някои неочаквани обрати в отношенията ви с хората, с които работите. Разчитайте единствено на себе си! Повечето от вас трябва да отделят доста време, за да намерят изход от създалото се сега положение. Колкото и сили да вложите, ще трябва да се въоръжите с търпение. Нещата няма да се подредят толкова скоро, колкото вие очаквате. Бъдете умерено активни, за да ви стигнат силите за по-дълъг период.

Стрелец

Не бива да пропускате и най-малката възможност да спечелите признание и пари. Всяка задача, с която можете да се справите, трябва да бъде свършена. Към края на деня ще трябва да направите и планове за следващите си ходове и да потърсите нови пътища за утвърждаване. Опитайте се да си съставите план за бъдещето. Мислете позитивно и вярвайте в себе си. Преумората и интензивният стил на живот, който ви налагат звездите, ще доведат до умора.

Козирог

Ще се наложи да се противопоставите на някои решения на шефовете ви, което за известно време ще ви направи черната овца в офиса. Прекалената ви отдаденост на работата и задълженията ще пречи на личния ви живот, което ще доведе до отчуждение на личния партньор. Личните ви проблеми с него нарастват и това ще доведе до неприятни ситуации. Вие не бива да се притеснявате прекалено, за да не предизвикате влошаване на здравето си.

Водолей

Жизнеността ще ви помогне да се справите с текущите ангажименти на работното място. Възможно е да получите новини отдалеч, които могат да ви настроят и на носталгична вълна. Не съжалявайте за нищо пропуснато, защото няма да можете да се насладите с пълна сила на това, с което разполагате в момента. Опитайте се да сте последователни в желанията и към интимната си половинка, защото рискувате да влезете в сериозен конфликт.

Риби

Днес мнозина от родените в третата десетдневка на знака ще търсят по-голям простор за осъществяване на професионалните си инициативи. За останалите е необходимо да си наложат самодисциплина, която няма да им позволи да попаднат в ситуация, която да не могат да контролират. Обръщайте повече внимание на приятелите и близките си. Подбудите на мнозина ще останат неразбираеми за заобикалящите ги в работата.