седмичен хороскоп

Овен

Прекратявате безперспективна връзка

Очертава се един силен седемдневен период за представителите на знака. Родените в Овен ще се радват на добра реализация в бизнеса, инвестициите и обществения живот. Очаквайте благоприятно предложение за допълнителна работа, която ще бъде и добре възнаградена. Важно известие ще ви наведе на мисълта, че можете да промените нещо в личния си живот в приятна посока. Интересно развитие ще има реализацията, която сте желали. Ще пътувате в страната, а много от вас и в чужбина. Възможно е да прекратите интимна връзка, която се е оказала безпочвена. В понеделник покани за светски събирания. Ще се срещнете с много интересна личност, която ще предизвика положителни промени в живота ви. Има вероятност в петък да бъдете с близки приятели. Вечерта ще бъде очарователна. Не прекалявайте с алкохола и високите скорости.

Телец

Предложение за промяна

Доста интересно предложение за промяна в бизнеса им ще накара мнозина да се колебаят. Премислете много добре, преценете плюсовете и минусите и едва тогава давайте отговора си. Хора от път ще ви съобщят важно решение, свързано с деловата ви дейност. В работата си не проявявайте капризи. Днес и утре не се преуморявайте и се пазете от капризничене и игри на дребно. Те могат да провалят една солидна връзка. В четвъртък очаквайте важен факс или известие за вас. Възможна е любов от пръв поглед, на която ще посветите доста време! Дано не сте обвързани, защото ви очакват доста изненади. Много щастлив период за повечето родени в знака на Телеца. Пътища и възможности за реализация. Успехът кръжи около вас. Родените през този знак трябва да са много внимателни в деловата си дейност в сряда. Родените през април ще бъдат натоварени с повече работа, но това няма да ги изплаши.

Близнаци

Дни за изпити и интервюта

Седмицата пред вас е благоприятна за решаване на бизнес въпроси. Резултатите от новия бизнес, който сте започнали, ще надминат очакванията ви. Най-важното е да не се отказвате и да работите упорито. Заделете определена сума пари, която ще ви е нужна за солидна покупка. Ако не проявявате прекалена настойчивост, колегите ви ще приемат с по-голяма лекота промените, които предлагате. Много е важно да съумеете да ги обясните добре. При представители на знака, които са обхванати от страст, вечерите са благоприятни за романтични преживявания. Много добри дни за изпити и интервюта. В петък следобед може да възникне проблем на работното ви място, но вие ще се измъкнете успешно. Бъдете по-внимателни със здравето си, особено с дробовете. Посетете родителите си, те имат нужда от вашата помощ.

Рак

Не изпреварвайте събитията

Към средата на седмицата вероятно ще получите много здрава подкрепа от началника. Ту ще ви гарантира и прилична сума пари. Човек, който ще дойде от чужбина, ще ви демонстрира уважението си. Не се мъчете да изпреварвате събитията, защото и така реализирате желанията си. Не се опиянявайте от успехите си. Много от вас през тази седмица ще се устремят още по-уверено напред. Вие сте упорити и ще постигнете целта си. Само внимавайте да не се препънете на дребни неща, които леко ще ви покажат, че не всички са добронамерени към вас. Понеделник и четвъртък са много силни дни за Раците. Ако ги използвате както трябва, няма да вървите, а ще летите. Това се отнася особено силно за родените през юли. Нека всичко се движи по реда си и спокойно. Любовта ви прави щастливи. При мнозина може да се очаква предложение за брак, а при други - съвместно съжителство с човека, на когото държат.

Лъв

Очертава се напрежение

Днес или утре ще се наложи спешно да пътувате за уреждането на фамилен въпрос. При някои този път може да бъде свързан и с подписването на дългосрочен договор. Спор в дома може да напрегне отношенията с близките ви, но от вас зависи да не се превърне в конфликт. В сряда са възможни приятни пътища с приятни хора. Периодът носи новини, свързани с частично разширение на дейността ви. Не ви съветвам през тази седмица да сменяте работата си. Там, където работите, ви очакват нови възможности. Напрежението, което ще ви съпътства през периода, ще си има важна и реална причина за родените под този знак. Възможни са проблеми с хора от път. Лъвове, бъдете по-дипломатични в отношенията си с околните. През седмицата ще се наложи да проведете важен разговор с близки роднини, от които няма да сте доволни. Ако се борите справедливо, ще успеете.

Дева

Мерете думите си

Общо взето, седмицата е на добри мероприятия, в които се очертава добра реализация за родените през Дева и голямо натоварване. Нещо се отприщва и ви освобождава от неприятности. Ще имате засилени бизнес контакти с хора от чужбина. Ако имате неприятности в службата, внимателно се оттеглете настрана и не се забърквайте в разправии, които в бъдеще ще ви въвлекат в неприятни, нелоялни отношения. Бъдете дипломатични. През тази седмица семейството ще иска да му посветите повече време и внимание. Добре е в петък да си уговорите почивка сред природата. Девите, родени през август, в понеделник и сряда да са много предпазливи в приказките си. Да обърнат внимание и на здравето си. Девите ще бъдат по-дръзки и ще побеждават, ако не са груби в думите си. Очаквайте добри възнаграждения, партньори от път. Нещо, свързано с личния ви живот, ще ви притесни.

Везни

Идват придобивки

Всички представители на знака ще получат добри материални придобивки. През тази седмица при мнозина представители на знака ще се избистрят много лични и делови проблеми. Във вторник и четвъртък очаквайте обаждане, което ще е причина много бързо да направите щателна проверка на документацията си. Нервното напрежение ще ви съпътства, но няма да ви обърка работата. Ще успеете да преодолеете трудностите. Възможно е да се наложи неочаквано пътуване в края на седмицата. Родените през октомври ще победят човек, който дълго време им опъва нервите. Жена ще изиграе голяма роля в бъдещи мъжки победи. Почивката на много от вас ще се наруши от спешна делова поръчка или начало на приятна промяна. Ще постигнете целите си само ако не подценявате трудностите. Това се отнася особено много за родените през септември, които ще усетят лицемерието на мъж, на когото са вярвали твърде много.

Скорпион

Хабите нерви

Пазете се от представители на Овен и Риба, които ще се помъчат да развалят впечатлението от вашия професионализъм. Те ще проявят егоизъм, който ще бие на очи, и това ще е истинската причина за омаловажаване на победата ви. През първите дни на периода ви очакват пътища, нови контакти и успехи в ежедневната ви работа. Обърнете по-голямо внимание на здравето си и здравето на възрастни хора около вас. Те имат нужда от вашата помощ. Личност, която пристига отдалече, ще ви зарадва с неочакван подарък. В четвъртък ще сте объркани при решаването на важни проблеми, особено родените през месец октомври. Това ще е придружено от хабене на нерви заради нелоялност на колега. Ще се справите, но ще ви коства усилия. Чудесна възможност за реализиране на деловите планове за родените през ноември. Реализацията в бизнеса и инвестициите, които ще направите внимателно, ще ви донесат удовлетворение.

Стрелец

Променете подходите си

Вие живеете с вяра и поглед, винаги устремен напред, и в първите дни на седмицата на вашия хоризонт ще се появи това, което от дълго време сте очаквали. Родените през знака на Стрелеца трябва да използват нов подход при оценката на хората. Трудностите и грешките от миналото не бива да се забравят, особено сега, когато ваш съдружник или колега ще се опита да ви излъже. Той ще използва вашата заетост. Очаквайте известие и среща с особа на висок пост. Възможно е уреждане на път. Изненадайте приятелите си с покана за приятно събиране. Без колебание поискайте това, което по право ви се полага. Вие работите достатъчно. Налага се да запазите една тайна, която е свързана с промяна на нещо в службата ви, до последния момент. В понеделник следобед може да сте приятно изненадани от желани гости. Ако нямате сърдечна връзка, през този период можете да завържете интересно запознанство.

Козирог

Идват силни дни

Не вярвайте на всички думи, които ще чуете. Очертават се проблеми в офиса в средата на седмицата. Като цяло бизнесът ви ще се движи много добре. Парите ви няма да капят, а при много от вас е възможно дори да текат. Проблемите с деловия ви партньор трябва да се намалят или много дипломатично да се разделите. Силните дни за вас започват. Във вторник трябва да планирате нещата си блестящо. Ще имате допир до високопоставени личности, които могат да ви помогнат да реализирате мечтата си. Нещо приятно ще стане причина да отрупате любимото си същество с много внимание. Пазете се от грубост в отношенията с личност, която ще се опита да ви ядоса в сряда. Кичът не ви е по вкуса, но ще се опитат да ви го натрапят. Очаква ви интересно пътуване или командировка, което ще бъде от значение за вас. Много е важно да преценявате хората, с които създавате нови контакти.

Водолей

Показвате борбеност

През седмицата ще докажете умението си да се борите. Планетата Юпитер през периода ще ви даде възможности за печалби. В средата на седмицата има вероятност да пътувате в командировка, която ще приключи добре. Ще ви поканят на приятно празненство. В петък очаквайте напрежение от допълнителна дейност, която ще ви донесе и повече пари. Ще се радвате на приятни приятелски сбирки. Мразите сивотата на ежедневието, но през тези дни тя ще е далеч от вас. Работа, победи и много нови възможности за родените през февруари. Приключвате нещо важно. Провеждате изключително важни телефонни разговори в сряда и четвъртък, от които ще зависят много бъдещи ваши действия. Родените през Водолей се подготвят за ново начало, така че могат да се радват на победи. Разумните действия ще бъдат от голямо значение за вас, изискват го Марс и Юпитер.

Риби

Задкулисни игри около вас

През тези дни ще имате възможности за път в чужбина. Важна среща с деловите ви партньори. Ще получите материални субсидии. Много от вас, които са без работа, ще започнат подходяща дейност. През този период не си позволявайте лъжи, дори безобидни, за да не загубите нещо много повече. През тези дни вашето спасение ще бъде вашият професионализъм. Само така ще можете да постигнете целите си. Задкулисна игра, която ще има за цел да ви създаде проблеми на работното място, ще бъде разкрита. Съветвам ви да се освободите от интриганти. Внимавайте какво приказвате. Внимавайте да не се докачите от недобре премерен черен хумор към вас. Родените през март през тези дни ще бъдат раздвоени около бизнес. Имате възможности да изчакате със започването му. В понеделник преди обяд внимавайте с документите, които подписвате. В петък следобед очаквайте интересен разговор с роднини.