седмичен хороскоп

Овен

Промени в плановете

С настъпването на новата седмица е задължително да пристъпите към рационално решаване на въпросите, които засягат стабилността ви в професионален, материален и личен план. Не се колебайте да направите някои промени в плановете си, особено ако съзнавате, че това ще ви помогне да преодолеете част от съществуващите затруднения. До четвъртък избягвайте непостоянството по отношение на ангажиментите, които поемате в професионално и материално отношение. Концентрирайте усилията си и започнете проекти, които могат да променят към добро положението ви цялостно, но в същото време и да подобрят неколкократно отношенията ви с подчинени, колеги, делови партньори или началници. Постарайте се да се справите добре с нещата, които ще ви осигурят материалната сигурност.

Телец

Съвместете отдих и работа

През новата седмица е наложително методично да реализирате проектите си в професионалната сфера. Колкото по-широко и гъвкаво гледате на заобикалящия ви свят, толкова е по-малка вероятността да се сблъскате с каквито и да било затруднения. Дните са благоприятни за сключване на договори или уговорки. Около средата на седмицата проведените от вас разговори ще ви помогнат да осъществите проектите, за които мечтаете отдавна. Добре е да избягвате да поемате каквито и да било материални или финансови рискове. Не отлагайте изясняването на текущата ситуация в отношенията с интимната си половинка. В края на седмицата не бива да се колебаете, когато се изправите пред взимането на конкретно решение. Опитайте се да съвместите в надеждна комбинация нуждата си от пълноценен отдих и текущите делови задължения.

Близнаци

Увеличавате парите си

През идващата седмица не навлизайте във финансови взаимоотношения с хора, които са от близкото ви приятелско обкръжение. Първо това може да разруши разбирателството ви с тези, на които държите, от една страна, а от друга - и да ви превърне в неуверени и мнителни, особено когато става въпрос за доверие. През седемте дни е напълно възможно да постигнете увеличаване на доходите си благодарение на добре преценени ходове в професионално и материално отношение. Действайте логично в изискванията, които ви поставят началници, клиенти или делови партньори. През почивните дни не се поддавайте на лошото си настроение! Опитайте се да бъдете внимателни с хората от вашето обкръжение, тъй като не е изключено завистници да попречат на плановете ви. Не се съгласявайте да поемате служебни дела, които не можете да реализирате на практика.

Рак

Липса на спокойствие

Новата седмица се характеризира с контакти и желание за стабилизация на повечето представители на Рак. Допълнителните парични печалби, шанс за обединение и изглаждане на противоречията със заобикалящите ви са основните мотиви за вашата активност. Част от зодията ще насочат усилията си за премахване на пречките и противоречията, възникнали в отношенията с интимния партньор. Със сигурност може да се каже, че ще постигнете успех, но според мен това едва ли ще ви задоволи. Причините за липсата на спокойствие и душевен уют са далеч по-различни и мнозина се чувстват оковани и парализирани. След десетина дни ще преодолеете това състояние и ще навлезете в качествено нов период. През уикенда се очертават доста срещи и разговори с близки. Понеделник е спокоен, но във вторник се очертават сблъсъци. В сряда ще бъдете погълнати от работа.

Лъв

Засилете активността си

Отстраняването на нововъзникнали проблеми, независимо дали в личен или професионален план, ще погълне много от силите на Лъвовете през новата седмица. За вашия професионален живот и бизнеса това няма да е трудно, но относно личните стремежи, желанията и емоционалното възстановяване ще трябва да се запасите с търпение. Засилете усещането си за реалност и не се поддавайте прекалено на планове, за осъществяването на които няма гаранция. Хубаво е да увеличите активността си и да получите увереност, че ще спечелите дивиденти напред във времето. В делови и финансов план успехите, макар и не такива, каквито ги очаквате, ще дойдат. Новото през тази седмица е начало на промени. Те са лични, свързани най-вече с чувствата. Понеделник е ден за професионална активност. В сряда имате шанс за подкрепа и реализация. За мнозина четвъртък и петък са посветени на успешния бизнес.

Дева

Липса на дисциплина

Още в началото на седмицата не забравяйте, че липсата на достатъчно трудова дисциплина от ваша страна може да доведе до затруднения, които да имат необратим ефект върху развитието ви в професионалната сфера. Твърдо заложете на логиката на нещата и не се доверявайте сляпо на хората, които желаят на всяка цена да се нарекат ваши приятели. До средата на седмицата много от вас ще осъществят интересни контакти с лица или организации, които ще изиграят важна роля в живота ви в бъдеще. Концентрирайте се върху проектите, които ще ви осигурят по-голяма мобилност и добри финансови приходи. Ще ви се наложи внимателно да действате и в материалната област. Не се залавяйте с каквито и да е било инвестиции, особено ако не знаете с какво отражение ще са те за вас в професионално, материално и лично отношение.

Везни

По-малко се доверявайте

На пръв поглед мнозина биха си повярвали, че всичко върви добре и преживяват добри дни. В делови аспект може да се каже, че известен напредък и дори сигурност са налице, но в личен план съвсем не е така. Вие сами си знаете какви проблеми ви тежат - по-важното е как да ги отстраните. Опитайте се да се укрепите душевно и по-малко да вярвате на околните, колкото и добронамерено да се държат. Материалните стимули в тия дни са необходимост за мнозина. Активизирайте дейността си, за да ги придобиете. Мнозина от зодията са направили куп контакти, но няма да са им от полза. Днес и утре са дни за размисъл и за изработване на нова програма. В понеделник ще ви зарадва новина. Промяна в партньорството носи вторник. Останалите дни се характеризират с новини, парични постъпления, пътуване и разрешаване на въпроси от материално естество.

Скорпион

С обективен поглед върху нещата

В началото на седмицата се заловете с неотложните си служебни ангажименти, които все отлагате по една или друга причина. Постарайте се да изградите обективен поглед, който ще ви предпазва от допускането на съществени грешки с подписването на конкретно споразумение. До петък премахнете на всяка цена произтичащите от външни обстоятелства проблеми и разногласия в отношенията с интимната половинка. Постарайте се да бъдете ефективни при планирането и организирането на делата, особено ако съзнавате, че те ви носят добри дивиденти от професионален и материален характер. Не се отказвайте от мечтите си, дори да се сблъскате с трудности, които на пръв поглед ви изглеждат непреодолими. Много от вас ще отправят поглед към миналото си, за да се уверят, че взимат правилните решения по отношение на настоящето и бъдещето си.

Стрелец

Точни и ясни параметри

През седмицата си поставете точни параметри, за да сте убедени, че усилията ви няма да отидат напразно. Духовните търсения ще ви осигурят осъществяване на мечтите. Можете да се надявате на реална стабилизация в живота си, ако не пренебрегвате личните си потребности и принципи. Колкото по-разумно подхождате към възможностите си, толкова по-добри ще са постигнатите крайни резултати. Искайте и ще ви се даде, но забравете за заповедническия тон! Днес и утре посрещнете адекватно трудностите в личен план. Не се противопоставяйте на желанието си да се освободите от мислите за работа, задължения и грижи. Гребете с пълни шепи от позитивното в живота ви. В любовта чувствата ви ще са интензивни, дълбоки, но може да бъдат помрачени от ревност. В случай че не се чувствате комфортно, опитайте се да разговаряте с интимната си половинка.

Козирог

Време за отдих и емоции

С настъпването на новата седмица много от представителите на знака ще отбележат значителен прогрес в предприетите ходове в професионалната сфера. Ще имате шанс да увеличите доходите си, като се заловите с нови инициативи. Отделете достатъчно време за пълноценен отдих и положителни емоции. В понеделник и вторник се съобразете със съществуващите условия в професионално и лично отношение. Възползвайте се от всяка благоприятна възможност на пътя ви, особено ако тя гарантира по-добра стабилност в делови и материален план. Концентрирайте усилията си върху възможността да спечелите по-добри позиции на работното място, както и да увеличите значително приходите си. Не започвайте каквито и да било професионални инициативи, ако не сте сигурни, че те ще имат благоприятен ефект върху вас.

Водолей

Време за личен живот

През седмицата, независимо колко сте натоварени с работа, отделете време и за личните си потребности. Дните ще са изключително важни за финансовата ви стабилност, дори и това по някакъв начин да се разминава с предварителните ви очаквания. Отличната ви физическа форма ще ви позволи да постигнете всяка поставена цел. Повишаването на разходите ви ще бъде съпроводено и със значителното увеличаване на приходите ви благодарение на добре преценените от вас инициативи. Осъществените срещи и контакти с нови лица в деловата сфера ще ви донесат значителни преимущества. Днес и утре са дни, в които може да направите изгодни покупки и да получите известия, застигнали ви при случайна среща с приятел или близък роднина. Някои ще изберат да съчетаят полезното с приятното, като осъществят отдавна жадувано пътуване.

Риби

Не навлизайте в чужди територии

През седмицата се предпазвайте от каквито и да било проекти, с които навлизате в чужди територии и нарушавате интереси на влиятелни особи. Действайте с повишено внимание и съдбата ще бъде благосклонна към вас. До сряда не губете вярната посока само защото сте почувствали разколебаване на вече изградените от вас вътрешни устои. Постарайте се да мислите позитивно, дори съществуващите обстоятелства да не благоприятстват това. Проявете търпение и спокойствие в назряващите затруднения от делови и материален характер. Съвестно направлявайте делата си в професионалната сфера. Не започвайте каквито и да е промени от професионален характер, освен ако не сте преценили изключително точно рисковете, които ще поемете. Здравето ще ви създаде известни притеснения, най-вече поради настинки, така че не отлагайте взимането на конкретни мерки.