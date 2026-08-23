В 12 страни от ЕС има западнонилска треска

Европейски експерти поискаха по-строги мерки за борба с комарите, след като западнонилската треска се разпространи в 12 европейски държави.

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията случаи на западнонилска треска са регистрирани в Албания, Австрия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Косово, Нидерландия, Северна Македония, Румъния, Сърбия и Испания.

Най-силно засегнати са Италия, Гърция и Румъния, съобщи румънската новинарска телевизия Диджи 24. В Италия и в Гърция са регистрирани най-много случаи на западнонилска треска – съответно 311 и 157, а на трето място е Румъния, посочва телевизията.

По данни на Националния център за наблюдение и контрол на заразните болести към Института за обществено здраве в периода 3 юни – 20 август в Румъния са регистрирани 34 случая на инфекция със западнонилския вирус. Най-много случаи са регистрирани в столицата Букурещ и в окръзите Кълъраш и Гюргево.

В България няма данни за западнонилска треска тази година. През 2024 и 2025 г. бяха отчетени няколко случая.

Сега регионите, в които има треска в ЕС са 99, като в 21 от тях за първи път се регистрира западнонилска треска, посочва телевизия Диджи 24. През 2025 г. за случаи на заболяването е било съобщено в 67 региона в девет държави.

Западнонилската треска е трансмисивно вирусно заболяване при хора и животни. Болестта се предава основно чрез ухапване от заразени комари, които са преносители на вируса. Най-честите симптоми включват треска, главоболие, мускулни болки и в някои случаи обрив. Повечето хора, заразени с вируса, развиват леки или умерени симптоми, но в редки случаи заболяването може да доведе до сериозни неврологични усложнения като менингит или енцефалит, които могат да бъдат животозастрашаващи.