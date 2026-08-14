Зам.-министър напусна МЗ по собствено желание

Зам.-министърът на здравеопазването Петко Салчев напуска екипа на Катя Ивкова по собствено желание. Премиерът Румен Радев го е освободил, съобщи правителствената пресслужба.

В екипа на МЗ Петко Салчев отговаряше за ресори, около които в момента има сериозно напрежение. В тях влизаха Регионалните здравни инспекции, за които има неофициална информация, че ще бъдат закрити в сегашния си вид и преобразувани в отдели към дирекции на министерството. Срещу тази подготвяна реформа валят възражения и критики от всички страни, а министерството все още не е обяснило какво възнамерява да прави.

Салчев наблюдаваше и Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по обществено здраве и анализи. Той отговаряше за дирекциите „Европейска координация и международно сътрудничество“, „Здравно-информационни системи“, „Лекарствена политика“ и „Обществено здраве“.

Преди да влезе в екипа на Катя Ивкова, Салчев има дълга кариера и в здравната система, и в администрацията. Бил е зам.-министър на здравеопазването през 2003-2005 г., зам.-директор на агенция "Медицински надзор", директор на Регионалния център по здраевопазване в София и изпълнителен директор на ИСУЛ. Като управител на касата в периода 2020-2023 г. си отвори фронт с лекарския съюз и това в крайна сметка доведе и до преждевременното му освобождаване от поста.