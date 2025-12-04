"Величие" организира протести пред къщата на Бойко Борисов

Над 200 привърженици на "Величие" протестираха пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Банкя. Същите бяха по-рано през деня пред Съдебната палата в София, където Софийският апелативен съд гледа мерките за неотклонение на седемте обвиняеми по делото "Исторически парк".

Симпатизантите на "Величие" оставиха пред къщата на лидера на ГЕРБ картина, която по думите им изобразява "партия Мафия", една червена роза и бял плик. Те скандираха "Тръгнете си с мир".

Седем активисти на партията - Анатоли Савов, Николай Хитов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Живко Вълчанов, Емил Ефтимов и Николай Куцаров, бяха задържани и обвинени за участие в престъпна група за длъжностно присвояване, пране на пари и измами, свързани с "Исторически парк" в село Неофит Рилски. От тях Николай Хитов беше освободен под парична гаранция, а Емил Ефтимов беше пуснат на свобода без никаква мярка.