Втори пореден ден парламентът не желае да работи

След като вчера не успяха да съберат кворум, за да започнат работа, днес депутатите изиграха същата сценка. Управляващите отново не успяха да съберат 121 депутати, за да тръгне заседанието, а опозицията отново отказа да се регистрира.

Така за втори пореден ден Народното събрание няма да свърши нищо - а заплатите си текат.

На първия опит за кворум се регистрираха 104 от общо 240 депутати. Всичките бяха от управляващото мнозинство, което неясно защо не се събира в пълен състав. От ГЕРБ присъстваха 52-ма от общо 66 депутати, от ДПС-НН бяха 24 от 29, от БСП-ОЛ бяха 13 от 19, а от ИТН бяха 12 от 17. Към тях се присъединиха 3-ма от четиримата независими, които са отцепници от фракцията на Ахмед Доган, преминали към Делян Пеевски. Бойко Борисов този път беше в залата - вчера отсъстваше, защото беше на посещение в цеховете на фирма за дронове. Пеевски - другият лидер на мнозинството, отново го нямаше.

Опозицията - ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ, "Величие" и АПС, вкупом не се включи в регистрацията, макар че много от опозиционните депутати бяха в залата. От "Възраждане" даже искаха да четат декларация от трибуната. "Като не се регистрирате, каква декларация", кисело коментира председателят на парламента Наталия Киселова.

При втория опит тя обяви, че кворум има в залата, но колегите й от опозицията не се регистрират (тоест, хвърли вината върху опонентите на управлението - бел.а.) и направо прати депутатите да си ходят вкъщи.

"Виждате, че всички искат да са интересни. Колективна безотговорност", обяви водачът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов пред парламентарните репортери. Отсъствието на депутати от мнозинството той оправда с това, че в момента има парламентарни делегации в Япония, Франция и САЩ, и опозицията според него използва това, за да "прави номера", както се изрази.

Пред парламентарните журналисти Петър Петров от "Възраждане" заяви, че депутатите в мнозинството предпочитат да са в командировки, почивки и делегации, отколкото да си осигурят кворума, което е тяхно задължение. "Председателят на Народното събрание е разписала лично всички командировки и делегации, а сега се опитва да събере кворум", посочи Петров.

Той обвини Киселова, че отказва да разпредели на парламентарни комисии законопроекти, внесени от "Възраждане", и така нарушава правилника на Народното събрание. Заради това националистите се заканиха да потърсят помощ от колегите за отстраняването на Киселова от поста й. Петров напомни, че със съпартийците му не се регистрират за кворума вече месеци наред и ще продължат така, докато падне кабинетът "Желязков".

Ивайло Мирчев от ДБ изтъкна, че управляващите трябва сами да си осигурят кворума. "Не могат, защото всичките обикалят света", обясни той ситуацията. Неговата формация няма да застане зад инициативата на "Възраждане" за сваляне на Киселова (макар че ДБ настоява за същото - бел.а.), тъй като не желае да подкрепя предложения на националистите.

От ПП обаче биха подкрепили всички усилия за отстраняване на председателя на парламента, както заяви лидерът на партията Асен Василев. "Златен пръст на това правителство няма да бъдем", обяви той по отношение на кворума.