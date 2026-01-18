Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шести ден продължава кризата с водата в Асеновград

Днес, 10:13

Хиляди домакинства в Асеновград остават без вода за шести ден. В града е обявено частично бедствено положение заради тежка авария на магистрален водопровод, върху който е построена частна къща. Спешно се прави байпас на водопровода. 

Въпреки че от общината съобщиха за възстановено водоподаване късно снощи, местните жители се оплакват, че водата все още не достига дори до вторите етажи на сградите, съобщи Нова тв. 

Не е ясно кой е издал разрешението за строеж върху водопровода, сезирана е прокуратурата.

Частичното бедствено положение, което остава в сила до 22 януари, позволява на общината и ВиК-Пловдив да започнат ускорена подмяна на близо 400 метра тръби. Планира се трасето на водопровода да бъде преместено под пътната инфраструктура, за да се избегнат бъдещи инциденти. Ремонтните дейности на място ще бъдат подновени в понеделник.

Жителите на засегнатите райони споделят, че ситуацията е критична.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Асеновград

Още новини по темата

Висок колкото блок гейзер бликна във варненски квартал
15 Яну. 2026

Членове и координатори на ИТН напускат партията
10 Дек. 2025

Асеновград остава втори ден без вода
05 Ноем. 2025

4,7 по Рихтер близо до Пловдив се усети в половин България
07 Юни 2023

МВР блокира Асеновград след ранена полицайка и потрошена патрулка
20 Дек. 2022

Димитри Иванов стана почетен гражданин на Асеновград
22 Юни 2022

Забранили да се удари градушката над Асеновград заради излитащ самолет
29 Юни 2021

Цветанов се сдоби и с председател на общински съвет
30 Септ. 2020

Две жени обраха бензиностанция в Асеновград
25 Юни 2020

17-годишен моторист с 2 присъди прати жена в кома
23 Май 2020

Роми окупираха болницата в Асеновград
09 Март 2020

В Асеновград протестират заради неработеща пречиствателна станция
13 Дек. 2019

Катерушка падна и рани тежко 4-годишно момиче в детска градина
20 Септ. 2019

Тежка катастрофа с трима загинали между Пловдив и Асеновград
05 Май 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?