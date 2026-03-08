В Иран е избран нов върховен лидер

Съветът на експерите в Иран е постигнал мнозинство по избора на нов върховен лидер. Ройтерс цитира член на органа, който трябва да избере наследника на убития аятолах Али Хаменей, че това е вторият син на Хаменей - Моджтаба. Засега името не се съобщава официално. Остава да бъдат решени някои процесуални пречки, като това дали окончателното решение да бъде оповестено без органът да се събере лично.

Събирането на Съвета към този момент е невъзможно. Израел вече удари две от сградите на органа в Техеран и Кум. Според члена на Съвета, цитиран от Ройтерс, новият върховен лидер на Ислямската република е бил избран в съответствие със съвета на Хаменей той да бъде, цитирам, "мразен от врага".

Моджтаба Хаменей е на 58 години. Има непотвърдени данни, че при атаките миналата седмица е бил ранен.

На върха на йерархията на властта в Иран е върховният лидер, който има последната дума по всички държавни въпроси. Той е най-висшата политическа и религиозна фигура в Ислямската република, отбелязва Франс прес.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че "трябва да участва" в избора на наследник на Али Хаменей и даде да се разбере, че няма да приеме синът му да поеме поста, отбелязва АФП.

Малко по-рано днес Тръмп, цитиран от "Ройтерс", коментира, че "САЩ нямат намерение да се установяват в Иран".

"Искаме да изберем президент на Иран, който няма да въвлича тази страна във войни", заяви американският президент.

Израелската армия заяви, че ще продължи да преследва всеки наследник на следващия върховен лидер на Иран, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на военните на фарси в социалната платформа "Екс".

В изявлението израелската армия също така предупреждава, че ще преследва всеки, който се опита да назначи наследник на аятолах Али Хаменей, визирайки духовния орган, натоварен с избора на нов върховен лидер на Ислямската република.