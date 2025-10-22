Медия без
Гръцката полиция извърши арести заради евросубсидии за фермери

Днес, 13:10
Полицията заяви, че арестите са били извършени в Атина, Солун, Крит и други райони в рамките на продължаваща операция.
Гръцката полиция съобщи, че е арестувала 37 души във връзка със скандал за субсидии за земеделски стопанства от ЕС, при който се подозира, че са били незаконно изплатени милиони евро.

Арестите последваха провеждането на 13 октомври на проверка от страна на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) в офисите на OPEKEPE, гръцката държавна агенция, която контролира изплащането на средствата от ЕС за подпомагане на земеделските стопани, предаде БГНЕС, като се позовава на АФП.

Разследване на ЕС показа широко разпространена злоупотреба с фондове, разпределяни от OPEKEPE. Според правителството агенцията е изплащала над 3 милиарда евро (3,5 милиарда долара) годишно, главно под формата на субсидии за 680 000 земеделски производители.

Случаят оказа силен натиск върху министър-председателя Кириакос Мицотакис – още повече предвид дългогодишното политическо влияние на семейството му в Крит.

Той обеща да вкара отговорните лица в затвора и да възстанови средствата.

Разследването на ЕС установи, че повечето от предполагаемите измамни заявления за субсидии са подадени от Крит. Експерти и медии сочат с пръст корупцията и системата на покровителство, за която се твърди, че е широко разпространена в страната.

Мицотакис подчерта, че измамата, която според гръцките власти възлиза на най-малко 23 милиона евро, е започнала през 2016 г., преди той да дойде на власт през 2019 г. 

евросубсидии, фермери

