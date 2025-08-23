Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Затварят пътя за Гърция през Златоград за 20 дни

Заради ремонт от гръцка страна коли ще се пропускат само в неделя и нощем

Днес, 15:59

Пътят за Гърция през ГКПП - Златоград ще бъде затворен в разгара на туристическия сезон - от 25 август до 13 септември. Това става ясно от табела, поставена от гръцките власти на граничния пункт и споделена във "Фейсбук" от кмета на Златоград Мирослав Янчев.

Преминаването през пункта ще бъде ограничено поради ремонтни дейности на пътя от гръцка страна. По пътя за Ксанти ще може да се преминава нормално само в неделя. През останалите дни, от понеделник до събота, той ще е затворен през целия ден - от 7:00 до 19:00 ч., като ще бъде отворен за преминаване нощем.

За предстоящите ремонтни дейности властите в Гърция не са уведомили предварително община Златоград или областната администрация, нито дори Гранични войски, написа "Златоградски вестник". 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ГКПП Златоград, граница с Гърция

Още новини по темата

Пожарът до гръцката граница е овладян
25 Юли 2024

Километрични опашки се извиха за влизане в Гърция
24 Май 2024

Тежки пожари бушуват в полигон, гори и сметище

07 Ноем. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар