Затварят пътя за Гърция през Златоград за 20 дни

Пътят за Гърция през ГКПП - Златоград ще бъде затворен в разгара на туристическия сезон - от 25 август до 13 септември. Това става ясно от табела, поставена от гръцките власти на граничния пункт и споделена във "Фейсбук" от кмета на Златоград Мирослав Янчев.

Преминаването през пункта ще бъде ограничено поради ремонтни дейности на пътя от гръцка страна. По пътя за Ксанти ще може да се преминава нормално само в неделя. През останалите дни, от понеделник до събота, той ще е затворен през целия ден - от 7:00 до 19:00 ч., като ще бъде отворен за преминаване нощем.

За предстоящите ремонтни дейности властите в Гърция не са уведомили предварително община Златоград или областната администрация, нито дори Гранични войски, написа "Златоградски вестник".