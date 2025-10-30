10 учители получиха наградата "Константин Величков"

10 изявени български учители получиха наградата на МОН "Константин Величков" за принос към образованието. Отличията бяха връчени от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на тържествена церемония в навечерието на Деня на народните будители.

"България е нация на будители, които са искали децата им да бъдат знаещи и да черпят от образованието и просветата", каза министър Вълчев. По думите му всеки човек може да е будител, когато учи децата на ценности. "В най-голяма степен разчитаме на българските учители, за да се справим с важните предизвикателства и децата ни да живеят в по-добро, хармонично и проспериращо общество", подчерта той. Затова, по думите на министъра, педагогическите специалисти трябва да бъдат подкрепяни всеки ден.

В категория "Работа с ученици с изявени дарби" награди получиха Карамфилка Патинова и Валентина Иванова. Патинова е старши учител по физика и астрономия в Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" в Гоце Делчев, а Иванова - старши учител по математика и информатика в Профилирана природо-математическа гимназия "Екзарх Антим I", Видин.

Трима са отличените в категория "Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение". Емил Терзийски е директор на Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев" в Сандански, като набляга на ефективното взаимодействие с родителите. Дафина Йотова е училищен психолог в 23. Средно училище "Фредерик Жолио-Кюри" в София и под нейно ръководство е изграден първият в страната Дневен център за хранителни разстройства, който обучава колеги психолози по темата. Милен Минев е училищен психолог в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" в Стара Загора и всекидневно работи активно за преодоляване на възникнали проблеми, водещи до отпадане на ученици.

Наградени за постигнати резултати при обхвата и включването на деца и ученици в образователната система са Петя Митрашкова, директор на детска градина "Зора" в Червен бряг, и Гинка Иванова, главен учител в начален етап в Основно училище "Христо Ботев", село Градина, обл. Пловдив.

Двама са отличените в категория "Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство". Златин Вълчев е старши учител, практическо обучение, в Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" във Варна, а Пепа Павлова - старши учител по физика и астрономия в Профилирана природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" във Враца.

Награда "Константин Величков" получава и победителят в националния конкурс за учители за най-добър урок, проведен в културна и/или научна институция - Мария Найденова, главен учител по музика в СУ "Любен Каравелов" в Пловдив.

Всички отличени получиха грамоти, Рибния буквар и парична награда от 1000 лв.

След награждаването 50 ученици от столични училища се включиха в "Час на будителя" в МОН с актрисата Гергана Стоянова. Откритият урок е част от нейната инициатива, провеждана в училища в цялата страна - да провокира децата да използват своите възможности по най-успешния начин, да развиват чувство за отговорност към обществото, родолюбие, съпричастност. По време на часа Гергана Стоянова раздаде дневници на децата, за да записват послания, които да ги мотивират да обичат родината, нейните герои, родителите си, приятелите си, да ценят себе си и да постигат целите си.