Университети привличат милиони за наука

Софийският университет се отличава от останалите висши училища по доста от показателите, свързани с науката. Това показва рейтингът на университетите за 2025 г. Напред излизат също така определени медицински университети, както и някои по-малки висши училища, вкл. частни.

Брой цитирания в Scopus и Web of Science

СУ е доста по-напред от останалите по брой документи, цитирани поне веднъж, по международната база данни Scopus от научните публикации през предходните 5 години - при него те са над 3600 на брой. Следват Техническия университет - София с малко над 2218 документа и Медицинският университет - София - с 2196 документа. В топ 5 са още МУ-Пловдив и Пловдивският университет съответно с по 1281 и 134 документа, цитирани в Scopus. На шеста позиция е Тракийският университет - с 865 документа, а след него са Русенският университет, МУ-Варна, Химикотехнологичният университет и Университета по хранителни технологии.

Същата е подредбата на първите 5 университета и що се отнася до документите, цитирани поне веднъж, по международната база данни Web of Science. По този показател в челната десятка се появява Лесотехническият университет на мястото на Русенския. По друг показател - индекс на цитируемост (на Хирш) без автоцитиранията на всички автори по Scopus - СУ отстъпва място на МУ-София, но само с една точка (59 срещу 60 т.). МУ-Пловдив е с индекс 46, МУ-Варна - с 35, а ТУ-София - с 32.

Средства за научноизследователска дейност

Най-много средства за научноизследователска дейност има СУ - 53.9 млн. лв. Тук се включва държавната субсидия и привлечените от висшето училище допълнителни средства. Тракийският университет излиза на второ място с 34.4 млн. лв., ТУ-София разполага с 18.8 млн. лв. за наука, МУ-София - с 16.4 млн. лв., а на шесто място се оказва Висшето военноморско училище "Н.Й. Вапцаров" - с 10.9 млн. лв. за наука. То е на трета позиция по показателя за привлечени средства за научна дейност на действащ студент - с 3124 лв. на студент, като преди него е Тракийският университет с 5641 лв. за студент за наука и Висшето училище по мениджмънт във Варна - 4680 лв. на студент. Софийският университет е успял да привлече 2628 лв. за наука за студент, а Американският университет в България - 2576 лв.

А по показателя общо привлечени средства за научна дейност СУ е първи с 52 млн. лв., следван от Тракийския университет - 33 млн. лв., ТУ-София - 17 млн. лв., МУ-София - 15 млн. лв. и Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - 10.9 млн. лв.

СУ е първи по наука във физическите науки, МУ-София - в медицината по цитирания поне веднъж по Scopus

Разбивката по направления също е любопитна. В направление физически науки например с най-висок среден брой цитирания на документ по Scopus от научните публикации се отличава Софийският университет - с около 9 цитирания. По-надолу са Пловдивският университет - 4.5 среден брой цитирания и Шуменският - 3.7 и ЮЗУ - 2.8. В областта на химическите науки също първи е СУ с 980 документи, цитирани поне веднъж, по международната база данни Scopus.

В направление медицина с доста голяма преднина позиция излиза МУ-Варна - със среден брой от 50 цитирания на документ по Scopus. На второ място е МУ-Пловдив, при който средният брой цитирания по тази международна база данни е 10,7, следват СУ, МУ-София, Тракийският университет, Бургаският държавен университет и МУ-Плевен. По брой цитирания поне веднъж по Scopus обаче първи е МУ-София, следван от Му-Пловдив, СУ и МУ-Варна.

В областта на машинното инженерство на преден план излиза ТУ-София с 1908 документа, цитирани поне веднъж по Scopus, които са 10 пъти повече от останалите университети. По среден брой цитирания на документ по Scopus първи пък е Минногеоложкият университет, а с най-малко е ТУ-София - 2.2. ТУ-София се отличава с най-много научни публикации, цитирани поне веднъж по Scopus, и в областта на енергетиката - 1560. В направление математика СУ изпреварва с малко ТУ-София по цитирани поне веднъж документи по Scopus.

Докторски програми

Броят акредитирани докторски програми във висшето училище също говори за възможностите на дадения университет да прави наука. 194 са докторските програми в СУ, 115 в Техническия университет - София, 94 в Пловдивския университет, 90 в Тракийския и 85 в Югозападния. Между 60 и 70 са докторските програми в медицинските университети в София, Пловдив и Варна.