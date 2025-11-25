50% от бъдещите икономисти не ходят на лекции

УНСС Едва 39% от педагозите смятат, че ходенето на лекции е задължително, близо 56% ходят редовно на такива, а 70% - на упражнения.

Около половината от студентите по икономика не ходят редовно на лекции и на упражнения. На този извод навеждат най-новите индикатори в Рейтинговата система на университетите за 2025 г. Става дума за 4 индикатора, измерващи чрез социологическо проучване оценката на студентите за посещаемостта на лекции и упражнения, както и тяхното усещане дали тези занятия имат задължителен характер.

Професионалното направление, което се отличават с най-висока посещаемост на лекции, е военното дело - в него 86% от студентите са заявили, че са "Съгласни" или "По-скоро съгласни" с твърдението: "По-голямата част от моите колеги присъстват редовно на лекции". Там и близо 95% от студентите имат усещане за задължителност на лекциите. Следват религия и теология и социални дейности - съответно с 82% и 71% посещаемост на лекции, като тук има различия по отношение на усещането за задължителност на лекциите - едва 50% от следващите религия и 62% от учащите социални дейности смятат, че ходенето на лекции е задължително.

На следващите места по редовно ходене на лекции са студентите от химични технологии, енергетика, материали и материалознание, обществено здраве, растениевъдство, горско стопанство и архитектура - между 60 и 70% посещаемост. Между 50 и 60% посещаемост на лекции са посочили студентите от направления като машинно инженерство, администрация и управление, психология, педагогика, философия, право, здравни грижи и др.

При икономиката също регистрираната посещаемост на лекции е около 50 на сто, като тук усещането за задължителност на лекциите е едва 37 на сто. Едва 39% от педагозите смятат, че ходенето на лекции е задължително, като все пак близо 56% от кандидат-учителите ходят редовно на лекции. При математиката усещането за задължителност е почти на дъното - 18%, като преди нея е само информатиката, при която едва 15% от студентите смятат, че ходенето на лекции е задължително. Относно посещаемостта на лекции от студентите от тези две направления - тя е около 40%.

Най-ниска е посещаемостта на лекции при студентите от ветеринарна медицина - 26%, спорт - 28%, комуникационна и компютърна техника - 33%, както и медицина - 34% и дентална медицина - 35%. На пръв поглед изглежда странно бъдещите медици и зъболекари да са сред тези, които най-малко ходят на лекции. Те обаче са сред младежите, които ходят най-много на упражнения, които изглежда се ценят много повече заради естеството на бъдещата работа - над 90% от следващите тези направления са отговорили, че по-голяма част от колегите им присъстват редовно на упражнения.

В Топ 10 на направления, в които се ходи редовно на упражнения са още фармация - 95%, горско стопанство - 93%, ветеринарна медицина - 91%, както и биологически науки, военно дело, архитектура, химични технологии и електротехника. Близо 70% от математиците също държат на упражненията, същият е процентът и на педагозите, ходещи редовно на упражнения. Най-малко редовно ходят на упражнения студентите по изобразително изкуство - 49%, философия - 50% и социология - 53%, следвани от тези по музикално и танцово изкуство, национална сигурност и икономика - там около 50% дават потвърждаващи отговори, като специално при икономиката този дял е 54 на сто.

Разлики

За разликата от икономиката при следващите администрация и управление се регистрират по-високи нива на посещение както на лекции, така и на упражнения - около 60%. При следващите туризъм нивото на посещение на упражнения е 55%, а на лекции - 46%. При следващите право процентът на ходещите редовно на лекции е 50%, а на упражнения - 71 на сто. Упражненията се предпочитат повече и от следващите общо инженерство - 71% ходещи на упражнения срещу 47% на лекции, както и от учащите машинно инженерство - 60% ходещи на лекции срещу 78% на упражнения.

Данните от проведеното социологическо проучване показват, че почти 70% от студентите у нас са съгласни, че по-голямата част от колегите им присъстват редовно на упражнения, докато 50% от тях твърдят същото по отношение на лекциите.