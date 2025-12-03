Най-талантливите ни ученици ще учат безплатно в университетите

Илияна Кирилова Подкрепа ще има за лауреати от международни олимпиади със златни, сребърни или бронзови медали по математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, география/науки за земята и изкуствен интелект.

Талантливи ученици и първокурсници, които са се отличили в международни олимпиади, ще могат да учат безплатно във висши училища и да получават стипендии. Това предвижда новата програма на МОН "Избирам да следвам в България", одобрена днес от Министерския съвет.

Подкрепа по програмата ще получат лауреати от международни олимпиади, които са завоювали златни, сребърни или бронзови медали в следните области: математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, география/науки за земята и изкуствен интелект. При продължаване на обучението си в българско висше училище, те няма да заплащат семестриални такси и ще получават стипендии в размер на една минимална работна заплата за съответната година, но не повече от 665 евро.

Бюджетът на програмата е 3,6 млн. евро. Средствата ще се предоставят на държавните висши училища, които ще изплащат стипендиите на студентите. Програмата ще е с продължителност 60 месеца, като финансирането ще се разпределя по академични години в зависимост от броя на записаните лауреати.

278 защитени и 946 средищни детски градини и училища

278 образователни институции се включват в Списъка на защитените детски градини и училища за 2025/26 г. Училищата са 168, а детските градини 79, заедно с 31 части от детски градини (филиали). Те са в общини и области, където мрежата от детски градини и училища е оптимизирана, както и в райони с ниска гъстота на населението, гранични, планински и полупланински. При определянето им се отчита свързаността с пътната мрежа между отделните селища и особеностите на инфраструктурата. Защитена градина е тази, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 км, или 5 деца ще пътуват на не по-малко от 20 км до най-близката друга детска градина или училище. За защитено училище (от I до VII клас) се определя това, което ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици ще трябва пътуват на не по-малко от 20 км, за да учат. А защитено училище (от VIII до X клас) е това, което при закриване най-малко 15 ученици ще пътуват над 30 км до най-близкото друго училище.

За средищни детски градини и училища пък бяха определени 946 институции. От тях 692 са училища, 210 детски градини и 44 части от детски градини (филиали). За средищна детска градина се определя институция, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които не може да се организира задължително предучилищно образование. Средищно училище е това, в което се обучават най-малко 10 ученици от други населени места, в които няма такова. През тази учебна година в средищните институции се обучават 18 789 деца и 166 374 ученици, като за пътуващите, които учат в други населени места, ежегодно се осигурява безплатен транспорт.

860 хил. лева за издръжка на ученици в защитени специалности

Кабинетът одобри 860 хил. лв. за допълнително финансиране на общински училища за издръжката на паралелки с ученици в 8. клас, които се обучават за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и такива с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Средства ще получат 149 училища, в които се обучават 3005 осмокласници.

Стипендии за 788 ученици с изявени дарби

Днес бяха одобрени и 631 хил. лв. за стипендии на 788 ученици с изявени дарби. С тях се осигурява финансово стимулиране на 529 деца от общински училища, 205 таланти от държавни образователни институции и 27 ученици от частни училища. Средствата са по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2025 г., приета с постановление на МС. С тях ще бъдат изплатени стипендии, отпуснати през 2024 г. и 2025 г.

На 57 общини ще бъдат преведени общо 446 хил. лв. за финансово стимулиране на ученици от общински училища. Отделно от това на Столична община и на общините Варна, Добрич и Велико Търново се предоставят 21 хил. лв. за стипендии на ученици от частни училища в София, Варна, Велико Търново и Добрич. По бюджета на МОН се одобряват близо 164 хил. лв. за стипендии на ученици от държавни училища.

Нови такси в два университета

Правителството одобри и нов размер на таксите за докторанти в специалности от две професионални направления в Русенски университет. По 1100 лв. ще заплащат докторантите в редовна форма в специалности от направленията растениевъдство и обществено здраве. В задочна форма таксата за растениевъдство се запазва, а в обществено здраве ще е 900 лв. Актуализира се и таксата за чуждестранни студенти в специалност медицинска сестра в МУ-Плевен. Тя ще стане 3500 евро, като по този начин ще отговаря на законовите разпоредби да не е по-ниска от тази, която заплащат български студенти в платена форма.