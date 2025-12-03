Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Най-талантливите ни ученици ще учат безплатно в университетите

МС одобри 860 хил. лв. допълнително за издръжка на ученици в защитени специалности

Днес, 16:53
Подкрепа ще има за лауреати от международни олимпиади със златни, сребърни или бронзови медали по математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, география/науки за земята и изкуствен интелект.
Илияна Кирилова
Подкрепа ще има за лауреати от международни олимпиади със златни, сребърни или бронзови медали по математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, география/науки за земята и изкуствен интелект.

Талантливи ученици и първокурсници, които са се отличили в международни олимпиади, ще могат да учат безплатно във висши училища и да получават стипендии. Това предвижда новата програма на МОН "Избирам да следвам в България", одобрена днес от Министерския съвет.

Подкрепа по програмата ще получат лауреати от международни олимпиади, които са завоювали златни, сребърни или бронзови медали в следните области: математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, география/науки за земята и изкуствен интелект. При продължаване на обучението си в българско висше училище, те няма да заплащат семестриални такси и ще получават стипендии в размер на една минимална работна заплата за съответната година, но не повече от 665 евро.

Бюджетът на програмата е 3,6 млн. евро. Средствата ще се предоставят на държавните висши училища, които ще изплащат стипендиите на студентите. Програмата ще е с продължителност 60 месеца, като финансирането ще се разпределя по академични години в зависимост от броя на записаните лауреати.

 

278 защитени и 946 средищни детски градини и училища

278 образователни институции се включват в Списъка на защитените детски градини и училища за 2025/26 г. Училищата са 168, а детските градини 79, заедно с 31 части от детски градини (филиали). Те са в общини и области, където мрежата от детски градини и училища е оптимизирана, както и в райони с ниска гъстота на населението, гранични, планински и полупланински. При определянето им се отчита свързаността с пътната мрежа между отделните селища и особеностите на инфраструктурата. Защитена градина е тази, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 км, или 5 деца ще пътуват на не по-малко от 20 км до най-близката друга детска градина или училище. За защитено училище (от I до VII клас) се определя това, което ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици ще трябва пътуват на не по-малко от 20 км, за да учат. А защитено училище (от VIII до X клас) е това, което при закриване най-малко 15 ученици ще пътуват над 30 км до най-близкото друго училище.

За средищни детски градини и училища пък бяха определени 946 институции. От тях 692 са училища, 210 детски градини и 44 части от детски градини (филиали). За средищна детска градина се определя институция, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които не може да се организира задължително предучилищно образование. Средищно училище е това, в което се обучават най-малко 10 ученици от други населени места, в които няма такова. През тази учебна година в средищните институции се обучават 18 789 деца и 166 374 ученици, като за пътуващите, които учат в други населени места, ежегодно се осигурява безплатен транспорт.

 

860 хил. лева за издръжка на ученици в защитени специалности

Кабинетът одобри 860 хил. лв. за допълнително финансиране на общински училища за издръжката на паралелки с ученици в 8. клас, които се обучават за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и такива с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Средства ще получат 149 училища, в които се обучават 3005 осмокласници.

 

Стипендии за 788 ученици с изявени дарби

Днес бяха одобрени и 631 хил. лв. за стипендии на 788 ученици с изявени дарби. С тях се осигурява финансово стимулиране на 529 деца от общински училища, 205 таланти от държавни образователни институции и 27 ученици от частни училища. Средствата са по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2025 г., приета с постановление на МС. С тях ще бъдат изплатени стипендии, отпуснати през 2024 г. и 2025 г.

На 57 общини ще бъдат преведени общо 446 хил. лв. за финансово стимулиране на ученици от общински училища. Отделно от това на Столична община и на общините Варна, Добрич и Велико Търново се предоставят 21 хил. лв. за стипендии на ученици от частни училища в София, Варна, Велико Търново и Добрич. По бюджета на МОН се одобряват близо 164 хил. лв. за стипендии на ученици от държавни училища.

 

Нови такси в два университета

Правителството одобри и нов размер на таксите за докторанти в специалности от две професионални направления в Русенски университет. По 1100 лв. ще заплащат докторантите в редовна форма в специалности от направленията растениевъдство и обществено здраве. В задочна форма таксата за растениевъдство се запазва, а в обществено здраве ще е 900 лв. Актуализира се и таксата за чуждестранни студенти в специалност медицинска сестра в МУ-Плевен. Тя ще стане 3500 евро, като по този начин ще отговаря на законовите разпоредби да не е по-ниска от тази, която заплащат български студенти в платена форма.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Министерски съвет, млад талант, стипендии

Още новини по темата

ВАС нареди стипендии да получават и студентите платена форма
30 Окт. 2025

31 декември и 2 януари ще са почивни заради еврото
09 Окт. 2025

Студентската стипендия става поне 150 лв., а докторантската - 1562 лв.
17 Септ. 2025

Премиерът вече ще има съветник по почтеността
08 Авг. 2025

Кабинетът поиска 3 млрд.евро заем от ЕК, за да купува нови оръжия
23 Юли 2025

Студенти по право спечелиха дело за стипендия и в платена форма
07 Юли 2025

МС прави спецпунктове за държавните органи при война
23 Юни 2025

МС отпуска спешно пари за теч на язовир "Панчарево"
18 Май 2025

Минималната стипендия за студентите се вдига на 150 лв.
28 Апр. 2025

Кабинетът назначи областни управители на мястото на хората на Пеевски
05 Февр. 2025

Ограбиха почивната станция на Министерски съвет в Слънчев бряг
17 Яну. 2025

Кабинетът "Главчев" предлага вечно засекретяване на информация
03 Яну. 2025

Кабинетът и Радев разиграват кадрови рокади сред генералите
13 Ноем. 2024

Студентите ще получават по-високи стипендии за участие в практики
03 Окт. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д