Премиерът вече ще има съветник по почтеността

Правителството подготвя кодекс за поведение на публичните фигури в изпълнителната власт

Днес, 11:55
Росен Желязков има политически кабинет от петима души, ако след декември все още е премиер, бройката ще нарасне до шестима със съветника по почтеността
БГНЕС
Росен Желязков има политически кабинет от петима души, ако след декември все още е премиер, бройката ще нарасне до шестима със съветника по почтеността

Премиерът на България занапред ще има и съветник по почтеността, който ще бъде част от политическия му кабинет.

Това е предвидено в Кодекса за поведение на лицата, заемащи публични длъжности в изпълнителна власт и е част от предвидените за приемане законопроекти до края на година, съобщи bTV. 

За подготвяния кодекс се разбра от подробната законодателна програма за периода юли-декември, приета от Министерския съвет вчера.

Кодексът трябва да бъде създаден и приет до декември. Ще бъдат записани ясни насоки относно конфликтите на интереси, контактите с трети страни, подаръци и други облаги, допълнителни дейности, договори с държавни органи. Предвижда се и надзорен механизъм, както и санкции, които на този етап не се посочват. Кодексът ще бъде приет и в отговор на препоръките от Доклада за България на Групата на държавите, борещи се срещу корупцията.

В момента политическият кабинет на премиера Росен Желязков включва вицепремиерите Атанас Зафиров, Гроздан Караджов и Томислав Дончев, и.д. началника на кабинета Никола Николов и парламентарния секретар Мария Стоянова. 

Цялата законодателна програма, приета от Министерския съвет, включва общо 61 законопроекта, от които 6 нови.

Сред новите законопроекти в програмата на правителството е и този за Бюджет 2026, който трябва да осигурява финансово "изпълнението на целите на политиките и приоритетите на правителството за следващата година при спазване на фискалните правила и ограничения съгласно европейското и националното законодателство".

