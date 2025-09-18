Медия без
Свалиха от ефир Джими Кимъл

Днес, 06:11

Американската телевизионна мрежа ABC, собственост на Disney, свали от ефир вечерното предаване на водещия Джими Кимъл заради коментари по случая с покушението срещу десния активист и привърженик на президента Доналд Тръмп Чарли Кърк.

Шоуто е свалено за неопределено време, заради думите на Кимъл, че движението на Тръмп - МАГА се опитва да спечели политически дивиденти от убийството на Кърк. 

Кимъл каза в понеделник: „Бандата MAGA отчаяно се опитва да характеризира това хлапе, което уби Чарли Кърк, като нещо различно от тях и прави всичко възможно, за да спечели политически дивиденти от това“. Водещият на вечерното предаване критикува и свалените знамена в чест на Кърк, а също и се подигра на реакцията на президента на стрелбата. „Ето как един възрастен скърби за убийството на някого, когото нарича приятел. А ето и как четиригодишно дете скърби за златна рибка“, каза Кимъл, който често се е подигравал на Тръмп в своите монолози. Поводът е как президентът отговори миналата седмица на репортерски въпрос "Как се чувствате след убийството на Чарли?”. Отговорът бе “Чудесно, елате да видите каква бална зала направих в Белия дом".

    Представители на водещия все още не са коментирали случая.

    Тръмп приветства в социалната си мрежа решението на ABC: "Поздравления за ABC, че най-накрая събра смелост да направи това, което трябваше да се направи. Кимъл има нулев талант и по-лош рейтинг дори от Колбер, ако това е възможно. Остават Джими и Сет, двама загубеняци от фалшивите новини на Ен Би Си".

    През юли Си Би Ес обяви, че ще спре „Късното шоу на Стивън Колбер“ през май следващата година, с което слага край на десетилетно телевизионно и премахва от ефира един от най-изявените и упорити критици на президента Доналд Тръмп. 

