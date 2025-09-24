ABC излъчи отново шоуто на Джими Кимъл

Джими Кимъл е отново в ефир, Тръмп е доста раздразнен

Шоуто на Джими Кимъл отново се излъчи по ABC. Това се случи седмица след като комикът беше отстранен заради коментари относно убийството на консервативния активист Чарли Кърк.

Предаването Jimmy Kimmel Live започна под бурните аплодисменти на зрителите. „Щастлив съм, че тази вечер съм тук с вас“ – каза водещият, като благодари на всички, които са го подкрепяли.

В емоционалната си реч Кимъл заяви, че не е искал с изказванията си да омаловажава значението на убийството на Кърк, нито да обвинява в престъплението някаква конкретна група. Водещият добави, че разбира хората, които са сметнали неговите коментари за неуместни.

Час преди началото на шоуто президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува решението за възобновяването на програмата.

„Не мога да повярвам, че фалшивите новини ABC върнаха на Джими Кимъл работата му – написа той в Truth Social. – ABC съобщи на Белия дом, че шоуто му е закрито! Нещо се е случило за това време, защото аудиторията му изчезна, а талант никога не е имал.“

„Мисля, че ще проверим ABC за това. Ще видим какво ще излезе“ – добави Тръмп.