ABC връща шоуто на Джими Кимъл

Шоуто на Джими Кимъл се завръща в ефир на 23 септември. То беше спряно след коментар на водещия за убийството на Чарли Кърк.

Компанията Walt Disney (която притежава телевизионния канал ABC, излъчващ шоуто на Джими Кимъл) заяви, че производството на програмата е било временно прекратено, „за да се избегне по-нататъшна ескалация на ситуацията в толкова емоционален за нашата страна момент“.

„Взехме това решение [за спирането], защото счетохме някои изказвания за неуместни и следователно за нетактични. Последните дни проведохме задълбочени разговори с Джими и решихме да възобновим излъчването на шоуто“, добавиха от компанията.

BREAKING: Jimmy Kimmel Live! will return on Tuesday night following a brief suspension.



"Last Wednesday, we made the decision to suspend production on the show to avoid further inflaming a tense situation at an emotional moment for our country. It is a decision we made because… pic.twitter.com/JrNKM05C3O — MeidasTouch (@MeidasTouch) 22 септември 2025 г.

400 известни американски актьори направиха подписка в защита на Кимъл.

На 15 септември Джими Кимъл коментира в ефир убийството на консервативния активист Чарли Кърк, критикувайки „MAGA-бандата“, като показа видео, в което на репортерски въпрос към Тръмп как се чувства след убийството, той отговаря: Чудесно. Строя прекрасна бална зала.

На 17 септември председателят на Федералната комисия по комуникации Брендън Кар препоръча на телевизионните мрежи да се откажат от излъчването на шоуто на Кимъл, а на ABC и Disney — да го отстранят или уволнят. Веднага след това Disney обяви временно спиране на шоуто, за което беше критикувана от редица политици, медийни експерти и знаменитости.