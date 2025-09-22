Медия без
ABC връща шоуто на Джими Кимъл

22 Септ. 2025
Джими Кимъл се връща на екран на 23 септември
Джими Кимъл се връща на екран на 23 септември

Шоуто на Джими Кимъл се завръща в ефир на 23 септември. То беше спряно след коментар на водещия за убийството на Чарли Кърк.

Компанията Walt Disney (която притежава телевизионния канал ABC, излъчващ шоуто на Джими Кимъл) заяви, че производството на програмата е било временно прекратено, „за да се избегне по-нататъшна ескалация на ситуацията в толкова емоционален за нашата страна момент“.

„Взехме това решение [за спирането], защото счетохме някои изказвания за неуместни и следователно за нетактични. Последните дни проведохме задълбочени разговори с Джими и решихме да възобновим излъчването на шоуто“, добавиха от компанията.

400 известни американски актьори направиха подписка в защита на Кимъл.

На 15 септември Джими Кимъл коментира в ефир убийството на консервативния активист Чарли Кърк, критикувайки „MAGA-бандата“, като показа видео, в което на репортерски въпрос към Тръмп как се чувства след убийството, той отговаря: Чудесно. Строя прекрасна бална зала.
На 17 септември председателят на Федералната комисия по комуникации Брендън Кар препоръча на телевизионните мрежи да се откажат от излъчването на шоуто на Кимъл, а на ABC и Disney — да го отстранят или уволнят. Веднага след това Disney обяви временно спиране на шоуто, за което беше критикувана от редица политици, медийни експерти и знаменитости.

