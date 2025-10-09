Преводите в евро в еврозоната вече стават за секунди

Преводите в евро в рамките на еврозоната вече няма да отнемат дни, а ще достигат до сметката на получателя за секунди, по всяко време, включително през нощта, през уикендите и празниците. От днес, 9 октомври, е в сила регламентът за незабавни плащания в страните членки на еврозоната, като изпращането на пари ще става по-бързо и по-безопасно от всякога, обяви Еврокомисията.

Цената ще бъде същата цена като при обикновените преводи, тъй като банките и другите доставчици на платежни услуги нямат право да таксуват по-скъпо незабавното плащане, отколкото стандартния кредитен превод.

За България, която влиза в еврозоната от 1 януари 2026 г., срокът за прилагане на регламента за незабавните разплащания е до една година, т.е. от 1 януари 2027 г. Повечето големи банки у нас обаче вече въведоха т.нар. система SEPA за незабавни разплащания в евро.

От януари 2025 г. банките и другите доставчици на платежни услуги в еврозоната бяха задължени да позволят на клиентите си да получават незабавни преводи в евро, а от днес - и да изпращат такива, припомнят от ЕК.

Новото изискване включва и проверка на получателя (VoP), която ще предотвратява грешки и измами при плащанията. Преди да се извърши плащане, доставчиците трябва да проверят дали името на получателя съответства на предоставения IBAN. Тази услуга също ще се предоставя безплатно от банките.

Според ЕК незабавните плащания ще стимулират европейската икономика и ще донесат големи ползи за гражданите и фирмите. За гражданите парите ще са налични незабавно, което значително улеснява справянето с извънредни ситуации, а за фирмите ще се подобри управлението на паричните потоци, както и обслужването на клиентите, като чрез предоставяне на допълнителен метод на плащане на клиентите, те ще спестят време и ще намалят разходите.

Новите правила също така позволяват на платежните институции и институциите за електронни пари да участват директно в платежните системи, така че да могат да предоставят своите платежни услуги, включително незабавни плащания, по-ефективно.

От януари 2027 г. доставчиците на платежни услуги извън еврозоната също ще бъдат задължени да позволят на своите клиенти да изпращат и получават незабавни плащания в евро и да проверят бенефициента.

"Днес започва нова ера за плащанията в Европа. Регламентът за незабавните плащания значително ще подобри ежедневието на нашите граждани и предприятия, като им позволи да изпращат и получават плащания мигновено, денонощно. Това ще направи трансакциите по-сигурни, като доставчиците на платежни услуги ще бъдат задължени да проверят целевия бенефициент и да изпратят предупреждение до платеца в случай на грешка или предполагаема измама. Ще наблюдаваме конкретното прилагане в държавите членки, така че всеки да може да се възползва пълноценно от тези нови правила", посочи Мария Луис Албакърки, еврокомисар по финансови услуги и Съюза на спестяванията и инвестициите.