Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЦСКА назначи "червен" юноша за спортен директор

Бойко Величков наследява на поста подалия оставка португалец Пауло Нога

Днес, 13:21
Изп. директор на ЦСКА Радослав Златков (вляво) приветства с добре дошъл в клуба новия спортен директор Бойко Величков.
CSKA.BG
Изп. директор на ЦСКА Радослав Златков (вляво) приветства с добре дошъл в клуба новия спортен директор Бойко Величков.

Бойко Величков е новият спортен директор на футболния ЦСКА, съобщиха от клуба. Той наследява на поста португалеца Пауло Нога, който преди седмица подаде оставка заради трагичния старт на сезона за "червените" в Първа лига.

51-годишният Величков започва работа още днес с основен приоритети управлението на спортно-техническите процеси в първия тим, както и в останалите формации. На практика той ще поеме цялата спортно-техническа власт, като той ще бъде отговорен за трансферите в клуба. Над него в това отношение остават единствено собствениците на отбора. Изп. директор Радослав Златков повече няма да се занимава с привличането на нови футболисти.

"Бойко Величков е кръвно свързан с нашия клуб - написа официалният клубен сайт CSKA.bg. - Той е юноша на ЦСКА и играе за първия ни тим през сезон 1995/96 г., като записва 17 мача и 3 гола. Освен за "армейците“, през футболната си кариера играе още за "Рилски спортист", "Чардафон", "Литекс", "Левски", "Велбъжд", "Спартак" (Варна), "Локомотив" (София) и "Черно море", както и за чуждестранните "Рот Вайс" (Оберхаузен) в Германия и "Илисиакос" в Гърция."

След края на активната си кариера Величков се пренасочва към треньорството - започва като асистент във "Вихрен", след което е старши-треньор на "Чавдар" (Бяла Слатина), "Локомотив" (Мездра) и "Ботев" (Враца). В периода 2012-2013 г. е спортен директор на "Локомотив" (София). Между 2024 и 2025 г. е спортен директор на "Пирин" (Благоевград). От 2013 г. Величков управлява и собствена футболна школа.

Официалното представяне на новия спортен директор на ЦСКА ще се състои на 14 август от 14:00 ч.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЦСКА, Бойко Величков

Още новини по темата

Безсилието на ЦСКА донесе нови викове "Оставка!"
09 Авг. 2025

Керкез: Срам е да водиш ЦСКА и три мача да нямаш победа
08 Авг. 2025

ЦСКА купи голмайстора на Първа лига
07 Авг. 2025

Косовски национал бе отстранен от първия тим на ЦСКА
05 Авг. 2025

Португалски директор в ЦСКА подаде оставка заради кризата
04 Авг. 2025

Феновете поискаха двама директори на ЦСКА да напуснат
03 Авг. 2025

Кризата в ЦСКА доведе до първа загуба
02 Авг. 2025

Керкез: ЦСКА вече не е фаворит в нито един мач
01 Авг. 2025

Обновеният ЦСКА продължава да се излага в Първа лига
26 Юли 2025

Треньорът на ЦСКА поиска още четирима нови
25 Юли 2025

"Ботев" (Пд) подхлъзна амбициозния ЦСКА още на старта
20 Юли 2025

ЦСКА увеличава капитала с 25 млн. лв.
07 Юли 2025

ЦСКА договори титуляр на "ЦСКА 1948"
20 Юни 2025

ЦСКА се раздели с разследвания национал
16 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар