ЦСКА назначи "червен" юноша за спортен директор

Бойко Величков е новият спортен директор на футболния ЦСКА, съобщиха от клуба. Той наследява на поста португалеца Пауло Нога, който преди седмица подаде оставка заради трагичния старт на сезона за "червените" в Първа лига.

51-годишният Величков започва работа още днес с основен приоритети управлението на спортно-техническите процеси в първия тим, както и в останалите формации. На практика той ще поеме цялата спортно-техническа власт, като той ще бъде отговорен за трансферите в клуба. Над него в това отношение остават единствено собствениците на отбора. Изп. директор Радослав Златков повече няма да се занимава с привличането на нови футболисти.

"Бойко Величков е кръвно свързан с нашия клуб - написа официалният клубен сайт CSKA.bg. - Той е юноша на ЦСКА и играе за първия ни тим през сезон 1995/96 г., като записва 17 мача и 3 гола. Освен за "армейците“, през футболната си кариера играе още за "Рилски спортист", "Чардафон", "Литекс", "Левски", "Велбъжд", "Спартак" (Варна), "Локомотив" (София) и "Черно море", както и за чуждестранните "Рот Вайс" (Оберхаузен) в Германия и "Илисиакос" в Гърция."

След края на активната си кариера Величков се пренасочва към треньорството - започва като асистент във "Вихрен", след което е старши-треньор на "Чавдар" (Бяла Слатина), "Локомотив" (Мездра) и "Ботев" (Враца). В периода 2012-2013 г. е спортен директор на "Локомотив" (София). Между 2024 и 2025 г. е спортен директор на "Пирин" (Благоевград). От 2013 г. Величков управлява и собствена футболна школа.

Официалното представяне на новия спортен директор на ЦСКА ще се състои на 14 август от 14:00 ч.