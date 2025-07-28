ПЪРВА ЛИГА, III КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

1 август (петък)

"Спартак 1918" (Вн) - "Ботев" (Вр) 1:1

(Будинов 90; Ант. Стоянов 60-д)





"ЦСКА 1948" - "Септември" (Сф) 21:15 ч.

(по Диема спорт)



2 август (събота)

"Локомотив" (Пд) - ЦСКА 19:00 ч.

(по Диема спорт)



"Лудогорец" - "Добруджа" 21:15 ч.

(по Диема спорт)



3 август (неделя)

"Локомотив 1929" (Сф) - "Монтана" 19:00 ч.

(по Диема спорт)



"Левски" - "Славия" 21:15 ч.

(по Диема спорт)



4 август (понеделник)

"Черно море" - "Берое" 19:00 ч.

(по Диема спорт)



"Ботев" (Пд) - "Арда" 21:15 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 2 2 0 0 7:1 6 2. "Лудогорец" 2 2 0 0 6:0 6 3. "Черно море" 2 1 1 0 3:2 4 4. "Локо" (Пд) 2 1 1 0 2:1 4 "ЦСКА 1948" 2 1 1 0 2:1 4 6. "Добруджа" 2 1 0 1 2:2 3 "Спартак 1918" (Вн) 3 0 3 0 2:2 3 8. ЦСКА 2 0 2 0 2:2 2 9. "Локо 1929" (Сф) 2 0 2 0 2:2 2 10. "Берое" 2 0 2 0 1:1 2 11. "Ботев" (Вр) 3 0 2 1 3:4 2 12. "Славия" 2 0 1 1 2:3 1 13. "Ботев" (Пд) 2 0 1 1 2:3 1 14. "Арда" 2 0 1 1 1:2 1 15. "Монтана" 2 0 1 1 1:6 1 16. "Септември" 2 0 0 2 1:7 0 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

2 гола: Лукас Кардозо ("Добруджа"), Георги Лазаров ("Черно море"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Марин Петков ("Левски");

1 гол: Кристиян Балов ("Славия"), Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Бенаиса Бенамар и Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Асен Чандъров ("Черно море"), Спас Делев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Ивайло Чочев, Ерик Биле, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон ("Лудогорец"), Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Антоан Стоянов, Мартин Петков и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Бертран Фурие ("Септември"), Димитър Велковски ("Арда"), Филип Еджике ("Монтана");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец".