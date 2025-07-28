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ПЪРВА ЛИГА, III КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

Днес, 21:03

1 август (петък)

"Спартак 1918" (Вн) - "Ботев" (Вр)  1:1
(Будинов 90; Ант. Стоянов 60-д)


 
"ЦСКА 1948" - "Септември" (Сф)  21:15 ч.
(по Диема спорт)
 
2 август (събота)

"Локомотив" (Пд) - ЦСКА  19:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Лудогорец" - "Добруджа"  21:15 ч.
(по Диема спорт)
 
3 август (неделя)

"Локомотив 1929" (Сф) - "Монтана"  19:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Левски" - "Славия"  21:15 ч.
(по Диема спорт)
 
4 август (понеделник)

"Черно море" - "Берое"  19:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Ботев" (Пд) - "Арда"  21:15 ч.
(по Диема спорт)

 

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1. "Левски"
2
2
0
0
7:1
6
 2. "Лудогорец"
2
2
0
0
6:0
6
 3. "Черно море"
2
1
1
0
3:2
4
 4. "Локо" (Пд)
2
1
1
0
2:1
4
     "ЦСКА 1948"
2
1
1
0
2:1
4
 6. "Добруджа"
2
1
0
1
2:2
3
    "Спартак 1918" (Вн)
3
0
3
0
2:2
3
 8. ЦСКА
2
0
2
0
2:2
2
 9. "Локо 1929" (Сф)
2
0
2
0
2:2
2
10. "Берое"
2
0
2
0
1:1
2
11. "Ботев" (Вр)
3
0
2
1
3:4
2
12. "Славия"
2
0
1
1
2:3
1
13. "Ботев" (Пд)
2
0
1
1
2:3
1
14. "Арда"
2
0
1
1
1:2
1
15. "Монтана"
2
0
1
1
1:6
1
16. "Септември"
2
0
0
2
1:7
0
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

2 гола: Лукас Кардозо ("Добруджа"), Георги Лазаров ("Черно море"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Марин Петков ("Левски");

1 гол: Кристиян Балов ("Славия"), Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Бенаиса Бенамар и Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Асен Чандъров ("Черно море"), Спас Делев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Ивайло Чочев, Ерик Биле, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон ("Лудогорец"), Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Антоан Стоянов, Мартин Петков и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Бертран Фурие ("Септември"), Димитър Велковски ("Арда"), Филип Еджике ("Монтана");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец".

 

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Ключови думи:

Първа лига, статистика

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