ПЪРВА ЛИГА, III КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

1 август (петък)
"Спартак 1918" (Вн) - "Ботев" (Вр) 1:1
(Будинов 90; Ант. Стоянов 60-д)
"ЦСКА 1948" - "Септември" (Сф) 21:15 ч.
(по Диема спорт)
2 август (събота)
"Локомотив" (Пд) - ЦСКА 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Лудогорец" - "Добруджа" 21:15 ч.
(по Диема спорт)
3 август (неделя)
"Локомотив 1929" (Сф) - "Монтана" 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Левски" - "Славия" 21:15 ч.
(по Диема спорт)
4 август (понеделник)
"Черно море" - "Берое" 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Ботев" (Пд) - "Арда" 21:15 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Левски"
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7:1
|
6
|
2. "Лудогорец"
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6:0
|
6
|
3. "Черно море"
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3:2
|
4
|
4. "Локо" (Пд)
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2:1
|
4
|
"ЦСКА 1948"
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2:1
|
4
|
6. "Добруджа"
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:2
|
3
|
"Спартак 1918" (Вн)
|
3
|
0
|
3
|
0
|
2:2
|
3
|
8. ЦСКА
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2:2
|
2
|
9. "Локо 1929" (Сф)
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2:2
|
2
|
10. "Берое"
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1:1
|
2
|
11. "Ботев" (Вр)
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3:4
|
2
|
12. "Славия"
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2:3
|
1
|
13. "Ботев" (Пд)
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2:3
|
1
|
14. "Арда"
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1:2
|
1
|
15. "Монтана"
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1:6
|
1
|
16. "Септември"
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1:7
|
0
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-16-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
2 гола: Лукас Кардозо ("Добруджа"), Георги Лазаров ("Черно море"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Марин Петков ("Левски");
1 гол: Кристиян Балов ("Славия"), Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Бенаиса Бенамар и Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Асен Чандъров ("Черно море"), Спас Делев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Ивайло Чочев, Ерик Биле, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон ("Лудогорец"), Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Антоан Стоянов, Мартин Петков и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Бертран Фурие ("Септември"), Димитър Велковски ("Арда"), Филип Еджике ("Монтана");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец".